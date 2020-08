Niembro: “El Gobierno especuló políticamente con el regreso del fútbol”

Este lunes, y después de cinco meses, los equipos del fútbol argentino retomaron los entrenamientos luego de mucha incertidumbre, críticas, negociaciones entre dirigentes y funcionarios y con la presión de Conmebol después del anuncio de la vuelta de la Copa Libertadores para el 17 de septiembre que obligó a acelerar todo el proceso pese al disparo de los contagios en las últimas dos semanas y por cómo se dieron las cosas es que Fernando Niembro opinó que “el Gobierno especuló políticamente con el regreso del fútbol”.

“Hay muchos funcionarios de la Provincia de Buenos Aires que no querían saber nada. El viceministro de Salud Nicolás Kreplak dijo ‘que vuelva la actividad en 2021’. Creo que alguien lo hizo reflexionar porque ¿vos sabés lo que significaría para el Gobierno que Boca, River y Racing no jueguen la Copa Libertadores? Un poco por especulación política y otro poco porque es razonable, es lógico que se haya abierto la actividad. Yo entiendo que el fútbol no debe tener privilegios y nos los tuvo. Se sometió a los protocolos”, explicó el reconocido periodista deportivo en diálogo con Antonio Laje por América TV la decisión del Gobierno que muchos ven como contradictoria por la cantidad de infectados.

Más allá del detrás de escena político de la cuestión, Niembro también analizó la importancia del regreso desde un punto de vista económico para los clubes y para sus empleados ya sean futbolistas o no: “Vos sabés que la gente entiende que la actividad lúdica y frívola del fútbol es soslayable. El fútbol es la sexta economía del mundo. No todos son estrellas que ganan muy bien (deben ser un 5 o 6 por ciento) y se pueden dar el lujo de dejar de jugar. Hay muchísimas familias que dependen de esta actividad. Directamente jugadores, personal auxiliar y todos aquellos que viven de los clubes. Una actividad tercerizada, que ocupa a muchísima gente”.

¿Anticuarentena?

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el tema de la pandemia y sus consecuencias en la sociedad. En este sentido, el histórico comentarista se manifestó en contra de las restricciones impuestas por el Ejecutivo y a favor de apelar a la responsabilidad social: “El Gobierno siempre apela a nuestra responsabilidad para un montón de cosas, no solamente por el coronavirus. Una, para pagar impuestos. Otra, para respetar derechos y deberes. Y en eso el argentino común es muy respetuoso. Entonces, después de tanto tiempo y un aislamiento que nos llevó al hastío, al quebranto económico y repercute en lo anímico y psicológico, a mí me parece que el Gobierno tiene que apelar a nuestra responsabilidad social. No nos vamos a meter en líos ni vamos a hacer una fiesta”.

Y siguió: “El Gobierno caminó desde descreer en el tema a este aislamiento tan cerrado. Y creo que tiene que ver con un dibujo que hasta los infectólogos reaccionan todos los días de manera inesperada y con medidas distintas. Es un virus que no lo podemos encontrar por ningún lado y está aquí entre nosotros, sin ninguna duda. Es entendible que vaya corrigiéndose la ruta en ese camino. Yo creo que hay desconocimiento y seguramente alguna especulación política también y el no saber hacia dónde vamos”.

¿Se retiró de la política?

Alejado de los grandes medios y de la escena política tras la causa por fraude a la administración pública que lo obligó a bajar su candidatura a diputado nacional por el espacio de Mauricio Macri en 2015, Niembro logró readapatarse a las tecnologías actuales y con la ayuda de su hijo y rodeado de jóvenes, hace su programa de radio por internet pero mantiene su vocación ciudadana: “Yo vivo haciendo política porque me interesa el destino de este país. Me entero, busco, tengo amigos, camino. Después de mi trayectoria política me quedó mucha gente conocida en el conurbano, especialmente en la tercera sección electoral. En cuanto se planteó el tema del aislamiento, lo primero que hice fue tomar mi auto, por supuesto avalado por los permisos, y me fui a recorrer porque quería saber cómo estaba la gente. Si interesarse por la gente es hacer política, yo sigo haciendo política”.