¿Pegan la vuelta? Carlos Rottemberg habló del teatro y las posibilidades de su retorno

Marzo, más precisamente cuando se acercaba la mitad del mismo, será recordada como el mes en donde Argentina debió detener la gran mayoría de sus actividades laborales para poder cumplir con la cuarentena obligatoria y así reducir lo máximo posible los casos de Coronavirus en el país. Debido a la pandemia, el teatro debió cerrar sus puertas al fin de la temporada veraniega y el comienzo de sus espectáculos en la Avenida Corrientes de Capital Federal. Carlos Rottemberg, una de las personas que más conoce del ámbito teatral desde el negocio, habló al respecto de una posible apertura.

De esta manera comenzó Carlos la manera en que se encuentra trabajando para la vuelta del sector teatral. “Estoy ocupado y preocupado. Ocupado porque tengo una responsabilidad empresarial, tengo mucha gente a cargo. La actividad está parada. Todo significa costo hundido e ingreso cero. Yo lo definí, hace bastantes días: nunca trabajé tanto para intentar perder menos. Una contradicción en relación a lo que siempre supimos que cuando uno más trabajaba, podía aspirar a un mayor rédito económico”, sostuvo.

Recordando que en marzo dijo que el año estaba perdido, Carlos Rottemberg se refirió a la apertura del teatro. “Siento que la sociedad ya está conviviendo con el virus. (…) Vamos a ir abriendo bajo protocolos sanitarios, de abajo para arriba, en relación a la cantidad posible de aforo (capacidad habilitada de butacas para el público) y nos va a costar, pero a mí me gusta definir la apertura, cuando sea, que sigo pensando que puede ser durante primavera, como una manera de adelantar el miedo. Por que como le veo tranco largo a esta convivencia con el covid 19, necesitamos todos, y vamos a tener que ir acomodándonos a lo que se llama la nueva normalidad”, expresó.

Detalles de Carlos Rottemberg sobre la apertura del teatro

Luego, el empresario contestó si es la peor crisis en este rubro de los últimos 15 años. “Si, tiene que ser la peor por aquello de los proyectos frenados, contra ingresos cero no hay como competir. Contra ingreso cero no hay como competir. Yo a veces la comparo (a esta crisis) con la caída de espectadores fuertes que hubo en 2001 o con lo que pasó en los últimos años, con una merma en el bolsillo hogareño que repercute en actividades como la nuestra. Pero así todo nunca tuvimos esta ecuación de costo hundido e ingreso cero, y los actores no tienen una empresa detrás, porque son trabajadores eventuales, por lo tanto, no tienen a quien reclamarle”, contestó.

Por último, al exproductor de Mirtha Legrand le consultaron respecto a la Chiqui y si dejó de lado la diferencia de ideologías que posee con la presentadora para poder estar con la experimentada conductora en el momento en que falleció Goldie. “Yo tengo posiciones tomadas, no tengo grieta. Mientras que se pueda discutir con argumentos, las posiciones son todas valiosas. Pero a nivel personal soy un tipo totalmente amplio. No soy cliente, ni le saco provecho a ninguna grieta”, concluyó Carlos Rottemberg, expresidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET).