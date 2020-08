Ricardo Darín se sumó al reclamo de los actores al Gobierno para trabajar

Ricardo Darín se unió el reclamo de los actores.

Ricardo Darín decidió apoyar el reclamo de más de 2500 actores que ante la situación de cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus no pueden trabajar, y por eso decidieron firmar una solicitada para enviársela al Gobierno.

Darín contó que la decisión de sumarse al petitorio está relacionada con su hijo, “El Chino” Darín, que se encuentra en España y trabaja con un grupo de actores jóvenes argentinos, y fue quien le hizo llegar el texto. “Me lo acercó, lo leí y me pareció oportuno en cierto sentido. Hay cuatro o cinco puntos de lo que enuncian que están bien, que me parecen muy razonables. Pero hay dos que me parecen más difíciles de ejecución. Me pareció que tenía que estar con mis compañeros y acompañarlos y por eso lo firmé”, manifestó.

El actor reconoció que al comienzo de la cuarentena le parecía correcto que al no ser considerados como una actividad esencial, los actores no trabajaran, pero que tras cinco meses cambió su visión. “Yo era plenamente consciente de que la desocupación de los actores iba a ser alta, pero una cosa no quita a la otra. Si nos retrotraemos cinco meses atrás cuando suponíamos a la cuarentena en un tiempo más acotado, me pareció que si tenía que priorizarse a personas responsables de cuidarnos en la salud o las fuerzas de seguridad, nuestra actividad no podía catalogarse como esencial”, aseguró Darín.

Por eso remarcó: “Lamentable y tristemente nuestra actividad va a ser la última en llegar a reactivarse, y para nosotros como comunidad es esencial la actividad. Necesitamos trabajar”. A su vez, el actor barajó una posibilidad para que retomen sus actividades en cuarentena al considerar: “Si la situación se sostiene de esta manera creo que está bien que trabajemos en obras por streaming”.

Junto a colegas y org., impulsamos la siguiente carta abierta que lleva más de 2600 firmas de actrices y actores de todo el país dirigida a la opinión pública y a quienes nos gobiernan, a raíz de la crisis que envuelve a lxs trabajadorxs del sector.#ActricesYActoresEnEmergencia pic.twitter.com/KCNKBmNuoA — Actrices Argentinas (@actrices_arg) August 5, 2020

“Lo que va a suceder es que va a pasar mucho tiempo para que la gente recupere la confianza antes de volver a sentarse en una sala rodeados de personas a mirar una obra”, agregó. Consultado sobre cómo atraviesa en lo personal la cuarentena, Ricardo indicó: “Por supuesto uno se ve restringido en los movimientos y las libertades, pero aguanto como mucha gente porque no tengo ninguna queja sabiendo que hay personas en la misma situación que yo necesitando salir a buscar el sustento para su familia”.

En mayo, cuando el país atravesaba casi dos meses de cuarentena, muchos actores le pidieron a la entidad presidida por Alejandra Darín que tomara cartas en el asunto para que ellos puedan volver a trabajar con los protocolos y cuidados necesarios.