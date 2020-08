River echó a un entrenador de voley por abuso sexual

Cuarenta días después de que en River se pusiera en marcha el protocolo contra la violencia de género, este martes en el club le pidieron la renuncia a Martín Gabriel Castro, entrenador del equipo de Primera de voley femenino, procesado por presunto “abuso sexual agravado”.

La denuncia es de finales de 2019, cuando dos de las víctimas se presentaron en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra la Mujer para acusar de abuso a Castro cuando era entrenador de Vélez. Los episodios habrían ocurrido en 2014, cuando las chicas eran menores de edad: tenían 16 y 18 años, y eran alumnas de Castro.

Jugadoras y referentes del voley salieron a solidarizarse con las víctimas. El colectivo Doble Cambio, integrado por ex y actuales jugadoras, dirigentes y periodistas, sacó un comunicado en apoyo a las jugadoras: “No se trata de un hecho aislado, vivimos en una sociedad patriarcal donde la opresión hacia las mujeres y la desigualdad se perpetró de manera histórica”, señala el comunicado, y agrega: “Insistimos en la necesaria formación y capacitación constante como herramienta para la prevención e intervención ante las distintas situaciones de violencias por motivos de género, abuso de poder y acciones que ya no pueden seguir naturalizándose en ámbitos deportivos”.

Macarena Aizaga, quien fue dirigida por Castro en Vélez, posteó en sus redes sociales: “Que esto siente un precedente. Que se nos estrujen las tripas tanto que no podamos mirar para otro lado cuando una compañera nos cuenta que su entrenador abusó de ella y queramos siempre salir a quemar todo. Que cuando nos enteremos de algo así no necesitemos esperar a que la Justicia lo juzgue para creerlo. Que no existan más Martines Castros en ningún lado”.

Mariángeles Cossar, jugadora de Boca y de Las Panteras, afirmó que “no van a contar más con la comodidad” de su silencio, frase que fue tomada y repetida por otras jugadoras.

La causa contra Castro podrá ser elevada a juicio, que aún no tiene fecha confirmada, sin prisión preventiva para el procesado.