¿Son pareja? Lizardo Ponce aclaró los rumores de su posible vínculo con Santi Maratea

Desde que el coronavirus fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el Estado argentino tomó la decisión de dictar una cuarentena preventiva obligatoria, con la intención de detener la propagación de la enfermedad. A raíz de esto, muchas personalidades de los medios comenzaron con una actividad particular: los vivos de Instagram. Dos de los grandes protagonistas de esta nueva forma de entretenimiento son Lizardo Ponce y Santiago Maratea, quienes se conocieron durante el aislamiento y formaron una gran relación afectiva.

Tal fue este vínculo que se llegó a rumorear con que ambos influencers están teniendo una relación amorosa, algo que el periodista salió a aclarar. “Fue mi compañero, mi cómplice en esto tan loco que me pasa que es estar en mi casa, encerrado, en medio de una pandemia. Y me encantó compartir eso con la gente más allá de la peli que se coman y cómo quisieran ver las cosas, pero a mí me encantó lo que fue pasando, no esperaba una conclusión de ningún tipo. Es mi vida y es lo que está pasando no vamos hacia ningún lugar”, expresó.

Luego, en diálogo con Radio La OnceDiez, Lizardo Ponce se encargó de mencionar si está enamorado y le gustaría tener algo con Santi Maratea. “Yo estoy enamorado de todos mis amigos. En su momento me llamó la atención él, él es muy atrapante en todo sentido y conocerlo fue un flash porque me hizo repensar muchas cosas, y aprendí a que me gusta lo diferente, conectar con alguien tan distinto. Tengo momentos con ganas de enamorarme, tener un compañero en mi casa, en los momentos que necesitas desconectar. Pero no me pasó todavía”, sostuvo.

Los tweets que le generaron muchas críticas a Lizardo Ponce

Después de lo que había sido su primera participación en el «Cantando», muchos descubrieron tweets antiguos de Lizardo agrediendo a Adele por su condición física. “Que hayan encontrado tuits míos viejos que me dan vergüenza, no me hace sentir orgulloso para nada. Realmente digo ¡Qué vergüenza! ¡Qué papelón! Pero creo que ninguno de nosotros éramos iguales 10 años atrás cuando nos manejábamos de otra forma, las redes eran otra cosa, y la sociedad era otra”, lanzó.

Por último, Lizardo Ponce mencionó qué es lo que recapacitó y analizó de este recuerdo que le trajeron al presente. “Creo que aprendí de eso, no porque me pongan ahora esos tuits en la cara como una cachetada, sino porque aprendí con el tiempo a tener cuidado, a ser respetuoso. Porque la sociedad cambió y yo también. Lo sufrí mucho esto, estuve muy angustiado, lloré mucho. Fue muy fuerte, pero entiendo que son las consecuencias de la exposición”, finalizó.