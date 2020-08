Tras los positivos de Zulema y Zulemita, hisoparon a Carlos Menem

Zulemita y Carlos Menem.

Zulema Yoma y Zulemita Menem, ex esposa e hija de Carlos Menem, tienen coronavirus. Las familiares del ex Presidente de la Nación se contagiaron y están aisladas. Tras la noticia, el ex mandatario se hizo un nuevo hisopado.

“Fue de casualidad que nos testeamos porque mi empleada se sentía mal y tenía varios síntomas, entonces fue al Hospital Ramos Mejía y la aislaron. Entonces decidí hisoparme junto a mi mamá y a mí hijo. A nosotros nos dio positivo y a mi hijo negativo”, contó Zulemita en diálogo con Informados de todo.

“No tengo síntomas absolutamente de nada y mi mamá tampoco. Solo un poquito de perdidas de gusto”, explicó la hija de Carlos Menem.

“Hoy hisoparon a mi papá y a los que están con él. Lo que más me preocupa es que estuve el fin de semana con él, pero siempre con todas las protecciones, barbijo y demás. Esperemos que no sea nada, pero lamentablemente es así y estamos asintomáticos”, contó Zulemita sobre la salud de su padre.