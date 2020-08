Tras los rumores de reconciliación con Tinelli, el anuncio de Guillermina Valdés

A casi dos meses del anuncio de separación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, no tardaron en aparecer rumores de acercamiento y reconciliación.

Desde encuentros hasta una supuesta mudanza de la empresaria a la casa del conductor inundaron redes y programas de televisión.

Finalmente, este martes a la tarde Guillermina decidió romper en su cuenta de Twitter. En el programa “Fantino a la tarde” estuvo como invitado el psicoanalista Luis Gratch, quien analizó: “Si te vas a reconciliar con alguien tenés que pactar que eso quedó enterrado y no puede ser motivo de reproche”.

Valdés compartió un mensaje expresando: “Alguien me compartió esto”, junto a las imágenes del ciclo del canal América.

Luego, señaló: “No suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. Igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense”.