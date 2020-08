Un ídolo alemán no duda: “Lewandowski será el sucesor de Messi”

Uno de los cruces más esperados en la Champions League será Barcelona–Bayern Munich y para muchos analistas el equipo alemán es el favorito para pasar a las semifinales. También para el ex futbolista Lothar Mäthaus, quien agregó que Robert Lewandowski es mejor jugador que Lionel Messi en la actualidad.

“Messi se enfrentará a su sucesor como mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no solo el mejor delantero”, afirmó el campeón del mundo con la selección alemana en Italia ’90 en declaraciones al diario Bild.

Acerca del duelo de cuartos de final que se jugará en Lisboa el viernes, Mathäus no tiene dudas que el Bayern Munich será quien avance a las semis. “Este Bacelona ya no es el de antes. Por supuesto que tienen a Messi. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern. Este Barça no me da miedo”, justificó.

Por último, el ex futbolista dejó en claro su favoritismo por el conjunto bávaro: “Creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer las cosas mal para perder ante este Barcelona”. ¿Tendrá razón?

FH