Zulema Yoma y Zulemita Menem dieron positivo por coronavirus, ¿cómo se encuentra el expresidente?

El coronavirus sigue en su etapa de expansión y dos personas allegadas a un importante miembro de la política argentina sufrieron el resultado positivo en cuanto se hicieron los hisopados correspondientes. Se tratan de ni más ni menos que Zulema Yoma y Zulemita Menem, exesposa e hija del expresidente de la Nación desde 1989 hasta 1999. Esta noticia se dio a conocer mediante Yanina Latorre.

Lo cierto es que la panelista de «Los ángeles de la mañana» detalló al respecto. «Las dos acaban de dar Covid positivo. Tenían una de las empleadas domésticas que vive en su casa que empezó con síntomas, no estoy diciendo que la empleada las contagió. La empleada empezó con síntomas, la aislaron obviamente como hay que hacer, se hicieron todos el examen, Zulema y Zulemita dieron positivo», manifestó.

Luego, la integrante del ciclo que conduce Ángel de Brito comentó cuál era la situación de Zulema Yoma y Zulemita Menem en cuanto a convivencia. «Ellas viven en el mismo edificio, pero pasan mucho tiempo juntas, son muy unidas. Y Luca dio negativo, el hijo mayor de Zulemita, ahí ves cuando hay gente que se contagia y gente que no. Creo que al chiquito no se lo hicieron, muchas veces a los más chiquitos no se los hacen, y ninguna de las dos tienen síntomas, pero les dio positivo», informó.

El positivo de Zulemita Menem y Zulema Yoma

Luego, llegando al mediodía, la exnovia de Diego Latorre se encargó de hablar en Todo Noticias sobre su contagio y cómo lo transita su familia. «Estamos muy bien, gracias a Dios. Somos completamente asintomáticas tanto mi mamá como yo. A mi hijo mayor le dio negativo, está en casa con nosotros. Al más chiquito lo ponen como positivo porque, directamente, no lo testean. Tampoco tuvo síntomas, pero prefiero no invadirlo», declaró.

A su vez, Zulemita Menem se refirió a cómo se enteró de que tenía coronavirus. «La chica que estaba trabajando en casa tuvo todos los síntomas y la aislaron. Antes de que me den el resultado de ella, que terminó siendo negativo, nos hisopamos mi mamá, mi hijo más grande y yo. Si hubiésemos esperado al resultado de ella, como tendría que haber sido, no nos hisopábamos y seguíamos contagiando», explicó. Respecto a Carlos Menem, lo cierto es que se aguarda por el resultado del hisopado del expresidente.