Argentino que se aplicó la vacuna de Oxford: “Estoy perfecto, ahora buscan probar que no genera efecto secundario”

Pablo Andrés Berra, quien participó como voluntario en Sudáfrica durante la evaluación en fase 3, habló con “RL 18” por RADIO LATINA tras conocerse el anuncio de que la Argentina comenzará a producir las dosis de la vacuna de Oxford contra el coronavirus.

“Ando muy bien de salud, todo está saliendo perfecto. Me alegra mucho la noticia que en Argentina se hará la vacuna y es una muy buena noticia que se produzcan las dosis”, comenzó.

“Acá en Sudáfrica pedían voluntarios y mandé un correo y luego me llamaron. Fueron un par de semanas de pruebas para ver si podía entrar en el grupo. Pasé las pruebas y me dieron la primera dosis, luego la segunda ya que se dieron cuenta que era efectiva la dosis en lo que respecta a anticuerpos”, manifestó.

“Ahora lo que se busca en Sudáfrica es que la vacuna no genera ningún efecto secundario y que funciona al generar anticuerpos y generar una buena respuesta”, dijo.

“Yo estoy de diez, en los primeros días tuve algunos fríos y dolores musculares que algo común cuando te aplican la vacuna. Ahora todos los lunes tengo controles para ver cuánto tiempo tienen los anticuerpos. A las dos semanas de aplicación aparecen las célulares de memoria y al mes los anticuerpos”, aseveró.

“No dieron muchas charlas en el laboratorio para entender de qué se trataba. Estoy seguro que todo saldrá bien”, cerró.

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que la “producción Latinoamericana” de la vacuna contra el coronavirus que se desarrolló en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, “va a estar a cargo de Argentina y de México”, y estará lista para “el primer semestre de 2021”.



“El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil. Que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021”, resaltó el mandatario nacional.