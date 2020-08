Cantando 2020: Agustín Sierra y un fallido homenaje a Soda Stereo en el día del cumpleaños de Gustavo Cerati

En el día en que Gustavo Cerati cumpliría 61 años, Agustín Sierra e Inbal Comedí se animaron a homenajearlo en el Cantando 2020. «Perdón, Gustavo» fue tendencia en las redes sociales tras la presentación de anoche de En la ciudad de la furia. Lo que da una clara muestra de lo que fue la devolución que el jurado y el público le dieron al actor juvenil de novelas como Casi Ángeles, Rincón de Luz, Chiquititas y Floricienta, entre otros éxitos.

Nacha Guevara no quiso hablar mucho acerca de la presentación de Sierra. Sí destacó y le mandó un saludo especial a la familia Cerati. La experimentada artista señaló al líder de Soda Stereo como «el último creativo» del país. Poco y nada pudo rescatar de la pareja y de la puesta en escena elegida y su corta devolución terminó en un 4. Pepito Cibrián rescató la escenografía pero aseguró que no hay forma de equilibrar voces tan diferentes.

Además, el director teatral señaló que no le cayó bien el vestuario elegido por Agustín Sierra y lo calificó como un «vampiro afónico». Por su parte, Moria Casán también hizo referencia al look del participante y fue más contundente con su apreciación: «Es como un cura que no se decide». La One puso un 3 en su pantalla, el cual es el voto más bajo que se ha ofrecido hasta ahora en el Cantando 2020.

Desde su lugar, Karina La Princesita les dejó un 5 y abrió el debate sobre la voz de Sierra, uno en el que entró incluso Marcelo Tinelli. El motivo tenía que ver con la participación de la coach de la pareja en el certamen, quien también es fonoaudiologa y declaró que tiene «alguna probable patología». «‘No soy otorrino, soy fonoaudióloga’. No entiendo que dicen», aseguró desde su cuenta de Twitter el presidente de la Liga Profesional.

Mientras la voz grave de Sierra quedó en debate. La pareja se quedó con el puntaje más bajo de lo que va del certamen. Con 12 puntos, el actor e Inbal Comedí ya saben que tendrán que prepararse para el duelo y una posible sentencia en esta ronda del Cantando 2020 que tuvo en el mismo día a su mejor performance. La misma fue realizada por Miguel Ángel Rodríguez y Lula Roshental. 29 puntos y un puntaje casi perfecto para su interpretación de Moscato, pizza y fainá, de Memphis La Blusera.