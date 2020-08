Coronavirus: la “doble curva” que explica por qué no es necesario elegir entre salvar vidas o la economía

Coronavirus en el mundo.

Uno de los desafíos del mundo es cómo encarar la salida de la cuarentena por coronavirus para reactivar la economía, pero sin descuidar la salud.

El impacto económico de las medidas que se han tomado para evitar la escalada implacable de contagios, se cree que será devastador y proyectan pérdidas millonarias.

El economista estadounidense, Richard Baldwin, propone la idea de una “doble curva” como una solución para impedir que la economía siga sufriendo.

Para el economista hay una doble curva: una epidemiológica y otra económica. La curva de contagios puede tener dos formas, una que se dispara cuando no se aplican medidas de confinamiento y otra aplanada cuando hay cuarentena.

La curva económica irá hacia abajo porque como explicaron órganos especializados, vamos camino a una recesión. Esta curva puede tener dos caras como una plana, donde la economía sufre pero no entra en depresión y una muy acentuada porque la cuarentena paraliza la economía.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA BBC.

El economista explica que no hay que elegir, se pueden aplanar ambas curvas si además de las cuarentenas se aumenta el gasto fiscal. Los países pueden salvar vidas y pueden salvar la economía si los países gastan más dinero. Si gastan más dinero es probable que se tengan que endeudar y eso será un costo que deberán afrontar.

Para Baldwin salvar vidas es “un imperativo moral” y que la economía no se puede reactivar si no hay una vacuna.

La pregunta es cómo afrontan esto los países en desarrollo ya que la situación es mucho más difícil. No tienen recursos a la mano para aumentar el gasto fiscal, sino porque sus sistemas sanitarios y económicos es mucho más débil.