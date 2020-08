¿De una entrevista a iniciar una relación? Hernán Drago habló de un posible romance con Alejandra Maglietti

En una entrevista que Alejandra Maglietti protagonizó en «Pampita Online», la mencionada panelista de «Bendita TV» cumplió un rol importante al haber confesado que supo charlar en lo que va de la cuarentena con algunos ex que pasaron por su vida, aunque sin dar nombres eso involucraría al futbolista Jonás Gutiérrez, su reciente último novio. En este sentido, la charla incluyó una pregunta para ver si la mencionada saldría alguna vez con Hernán Drago, famoso que se separó el año pasado tras 19 años de vínculo con Bárbara Cudich.

En un momento de aquella nota que le hicieron el viernes de la semana pasada estaban detallando, con consentimiento de la propia modelo, quién podría ser su hombre ideal. “Un cincuentón canchero”, tiró la panelista Paula Galloni, panelista del programa de Carolina Ardohain. “Por supuesto. Canchero y prolijo con su vida”, contestó la formoseña. “¿Cómo lo ves a Hernán Drago?”, le sugirieron. “Sabía que está soltero. Hernán es un amigo de hace años, pero nada más”, dijo la famosa. “¡Qué lástima!”, contestó quien también forma parte del equipo de Pampita.

Luego, la expareja de Benjamín Vicuña le hizo una picante pregunta a Alejandra Maglietti. “Alejandra, ¿querés decir que no puede pasar nada y que por tanta amistad quedaron asexuados?», indagó. A lo que la mencionada opinó respecto a dicha chance con Hernán Drago. “No, tanto no. Pobre Hernán, lo quiero mucho y no lo voy a molestar al pobre hombre. Pero tendría chances. ¡Sí es un amor! Todos se quedan con lo lindo que es Hernán que, por supuesto, es indiscutible. Pero además de eso hay una persona atrás que es excelente”, manifestó.

¿Qué dijo Hernán Drago sobre una posible relación con Alejandra Maglietti?

Pero esto siguió más adelante, donde varios portales aseguraron que los colegas en el modelaje estarían conociéndose por privado y encaminándose a un romance, algo de lo que habló el hombre en cuestión en «Primicias ya». «En un móvil le peguntaron qué opinaba sobre mí… Y tuvo palabras muy lindas a las que igual yo coincidí porque todo lo que ella dijo de mí yo lo puedo decir de ella. Conozco la calidad de persona que es. Después de ahí, como dice Karina Jelinek, ‘lo dejo a su criterio’», aseguró de entrada.

Por último, Hernán Drago se encargó de decir qué es lo que hasta el momento aconteció entre él y Alejandra Maglietti. «Por ahora no pasó nada, ella no me escribió y ni yo tampoco. No hay más nada para contar. Yo la conozco de muchos años de trabajar juntos, y si te referís a conocerla de otro lugar, llegado el caso me gustaría que sea en privado y no que se enteren los medios antes de ni siquiera tomar un café con ella», concluyó.