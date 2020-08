“Ella le había pegado una piña…”: Terrible anécdota que reveló Fernanda Vives de Florencia de la V

Hace poco tiempo, sabiendo que su vida intenta ser lejos del plano mediático, Fernanda Vives experimentó un tenso momento al denunciar en un vivo de instagram a un usuario pedófilo que intentó acosar a su hija de 9 años. Sin embargo, en lo que fue su entrevista el martes con «Intrusos», la mencionada se encargó de narrar una dura anécdota que la tuvo como protagonista Florencia de la V.

Recordemos que hubo una etapa en la que la exmodelo formó parte del sector actoral e integró varias revistas de temporadas veraniegas. En ese momento, la mencionada no se encontraba en una gran relación personal con la actriz y conductora, pero en su narración rememoró un fuerte hecho que Flor ejerció en una época donde se encontraba afianzando la relación con su actual esposo Pablo Goycochea.

De esta manera, Fernanda Vives comenzó su racconto que incluyó el polémico accionar de Florencia de la V. “Yo estaba en Carlos Paz, creo que la obra se llamaba Pijamas, y en la obra de al lado estaba Florencia de la Ve. Me acuerdo que alguien le había dicho a Flor que yo salía con Pablo. ¡Se armó un quilombo terrible! Después me contaron que ella le había pegado una piña que le había quebrado la nariz o le había hecho sangrar la nariz”, disparó.

Más detalles de Fernanda Vives sobre la piña de Florencia de la V a Pablo Goycochea

Posteriormente, la exvedette comentó más detalles de lo que fue su posterior encuentro con la madre de Isabella y Paul. “Yo después intenté hablar con Florencia y no pude. No hay ficha que le entre de que yo no tuve nada que ver con Pablo. Hoy no me importa, pero me odia por eso. Yo no sé en qué momento le han contado una historia de amor que no hubo”, indicó. Atónito con lo que decía, Jorge Rial preguntó: «¿Florencia le rompió la nariz de una piña a Pablo?». Y Vives respondió: «Sí, le metió una piña, estaban ahí en el teatro, lo vieron todos».

Luego, Adrián Pallares añadió un poco más de detalles para el hecho que ocurrió en el año 2007. “Después vino Florencia a hacer El champán las pone mimosas al Tabarís y ahí Fernanda Vives era un nombre que no podía ir. Había una lista de gente que no podía entrar”, aportó como información. Desde ese entonces, Fernanda Vives admitió que apareció en la lista negra de Florencia de la V. «Estaba prohibida. Nunca pude trabajar con Gerardo por eso, me odiaba. Yo intenté explicárselo un par de veces pero… no por querer trabajar con Gerardo, sino para que no piense algo que no fue», concluyó.