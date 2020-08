“Ella tiene un perfil bajo…”: Fede Bal se animó a contar cómo es su actual convivencia con Sofía Aldrey

En marzo, más precisamente antes de que se haga presente y azote a todo un país el coronavirus, Fede Bal dio una fuerte noticia en el que un tumor en el intestino le valió sufrir el correspondiente cáncer. A partir de allí, yendo en un perfil un poco más bajo, el mencionado afrontó el tratamiento y para fortuna suya, se pudo recuperar del mismo. Dentro de la entrevista que concedió a «Primicias Ya», el hijo de Carmen Barbieri contó cómo es su vínculo con Sofía Aldrey.

De esta manera comenzó el joven actor las palabras sobre su actual novia. «Sofi es lo más. Es una gran compañera y ahora estamos en esta especie de convivencia por la cuarentena. Ella tiene un perfil muy bajo y no quiere aparecer en los medios. Nos llevamos muy bien, compartimos las tareas de la casa aunque ella es la que más hace. Es una mujer que me cocina, me hace reír, me acompaña. Me cuida mucho…», manifestó.

Luego, Fede Bal se encargó de mencionar de qué manera afrontan la correspondiente convivencia junto a Sofía Aldrey. «Yo soy muy relajado y estamos viviendo en un momento de tranquilidad después de tantas tormentas. Siento la necesidad de bajar un cambio y estamos bien. Y cuando uno está bien por ahí no necesita un cambio inmediato. No estoy preparado aún para casarme y tener hijos. No tengo por ahora pensado eso», expresó.

El futuro laboral de Fede Bal tras superar el cáncer

Posteriormente, recordando que supo integrar un programa radial, Federico comentó las ofertas laborales que recibió para trabajar en la televisión. «Hay un proyecto muy lindo e interesante que aún no firmé, es algo muy lindo y capaz me vean de lunes a viernes. Todavía no lo sé, estamos charlando… No puedo decir nada, pero capaz forme parte de MasterChef Celebrity. Me parece un súper formato, algo muy divertido. La gente quiere ver gente cocinando bien o mal. Santi del Moro conduciendo va a ser un diez. Yo desde chico soy de meter la mano en la cocina cuando veía a mi vieja cocinando», comentó.

Por último, Fede Bal detalló cuáles son las ofertas que recibió no para ser un conductor, sino para ocupar su rol actoral pensando en los nuevos formatos que se utilizan para acercar el espectáculo a la gente. «Tengo dos proyectos de teatro, uno para streaming para este año y otro presencial para el año que viene. También estoy escribiendo una miniserie, algo más como productor. Ya lo verán en alguna pantalla», concluyó.