Finalmente, Magaldi dio la cara tras ser repudiado y pidió perdón

Hace días, en su programa “El show del problema”, Nicolás Magaldi contó en vivo que una de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero tenía coronavirus. Tras el repudio generalizado por haber lanzado algo vinculado a la salud de una menor, el conductor pidió perdón a sus padres.

“Me quiero tomar un ratito y lo voy a hacer ahora. Esto está a fuera de toda rutina y lo hago en nombre personal, profesional y también como cabeza de equipo. Yo pedí escribir esto: ‘Pido perdón. Hoy me levanté a la mañana y encontré, obviamente en lo que ha pasado en estas dos semanas, un aluvión de colegas, de periodistas y hasta protagonistas, diciendo cosas sobre el accionar periodístico y profesional de una información que di días atrás respecto a la situación de Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte, sus hijas sobre todas las cosas”, señaló el conductor.

Y agregó: “Lo primero que quiero decir es que quiero pedir disculpas pública, personal y profesionalmente. Yo cometí un error, sí cometí un error. Como periodista quienes me conocen y quienes me están conociendo, saben lo riguroso que soy con la información. Yo di un dato que fue cierto pero que fue erróneo hacerlo público. Ese es el error que cometí, sobre todo cuando se trata de menores de edad”.

“No saben lo difícil que es para nosotros transitar esta situación, estar trabajando en esta pandemia, ser precisos y ser correctos con la información que tenemos. Cada vez que hablamos de coronavirus hay un médico que nos está respaldando, al que le hacemos preguntas. Y sinceramente les quiero decir a todos, principalmente a Nicole Neumann y a Fabián Cubero, que son los papás de sus hijas, que les pido disculpas públicamente”, sumó Magaldi.

“Esta mañana hablé con Nicole y Fabián, no voy a decir qué hablé pero les dije que los llamo como papá porque sentí, cuando me vi haciendo eso, que fue innecesario, además es erróneo y no debe ser. Ni tengo que ser yo quien tengo que dar esa información. Insisto, el dato estaba chequeado, era cierto, era lógico, pero estuvo muy mal de mi parte hacerlo público”, admitió compungido.

Luego lanzando un manto de piedad, finalizó: ”No soy ni de los primeros ni de los últimos que va a cometer un error. Pero quizá sea uno de los pocos que sabe pedir disculpas. Y lo hice en privado, con cada uno de los papás. Gracias a Nicole Neumann y a Fabián Cubero que aceptaron mis disculpas, eso es lo que también me hace estar tranquilo”, cerró Nicolás Magaldi, haciendo hincapié en que hay que reconocer y enfrentar los errores que se cometen. “Acá estoy, dando la cara“.