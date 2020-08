Karina “La Princesita” destrozó a Esmeralda Mitre y la envió directo a sentencia

Esmeralda Mitre encaró anoche su segunda presentación en el Cantando 2020. La hija de Bartolomé Mitre eligió el tema “Don’t Dream It’s Over”, de Crowded House, ya que era una de las canciones favoritas de su papá, quien falleció el pasado 25 de marzo.

En esta oportunidad, la actriz tomó nota de algunas de las acotaciones que le había marcado el jurado en la gala anterior. Por un lado, decidió cantar la letra mitad en inglés y mitad en castellano, ya que Pepito Cibrian no le gustan los temas que no todos pueden entender. Y también decidió sumar una puesta en escena en la que, haciendo gala de su oficio de actriz, se puso a llorar con lágrimas incluidas.

Sin embargo, las devoluciones no fueron buenas. Nacha Guevara le remarcó que “lo importante no es llorar en el escenario, lo importante es emocionar”.

Luego, se quedó atónita cuando Karina “La Princesita” le preguntó sin pelos en la lengua: “¿Vos sos actriz, no? Perdón, que yo no conozco, te pido disculpas…Sé que cantás, te vi en el Bailando, todo”. Desconcertada, pero tratando de controlar su reacción, Esmeralda le respondió: “¿Vas al teatro Kari?”, a lo que ella respondió: “No, por eso. Imaginate que shows tan populares yo nunca los fui a ver, perdón mi ignorancia”.

Finalmente, Moria Casán fue lapidaria y se dirigió a Esmeralda diciendo: “No me gustó, no creí nada. Un horror como desafinaste al comienzo. Se vio una puesta no puesta. No te creí el llanto para nada”.

La pareja se llevó un total de 16 puntos y va directo a la sentencia.