Luis Brandoni se quebró al promocionar un video donde convocó a realizar una marcha

A más de 150 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, son varios los interrogantes que salen a la luz para cuestionar si el actual Presidente de la Nación Argentina está haciendo lo correcto con sostener la presente cuarentena con aperturas prolongadas. Es por eso que todos los que se oponen a ello se encargarán de ejercer una marcha el 17 de agosto por la zona del obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Para la misma, Luis Brandoni aportó su figura para su convocatoria.

En lo que fue el video promocional que convocaron a ello, Brandoni inició de la siguiente manera con lo que es la cita a la cual invitaron a los ciudadanos. «Vamos a hacernos oír otra vez. Cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana», manifestó.

Luego, Luis Brandoni aprovechó el acontecimiento que se conmemora el próximo 17 de agosto para poder tomar su nombre en vano y así convocar a todas las personas a formar parte de la marcha. «En homenaje al General San Martín y por nuestra Argentina, salgamos con nuestra bandera, nuestras voces, a todas las calles del país. Nos van a escuchar. Y viva la patria eh», disparó en el final entre lágrimas y emocionado.

Luis Brandoni y su bronca hacia el oficialismo

Hace tres meses, en una de las tantas entrevistas donde arremetió contra el gobierno nacional, Luis se defendió del término «anticuarentena» que se les adjudica a quienes se oponen a dicha medida. “Este es el viejo lenguaje que conozco. El ministro lo hace como si fuesen muy buena gente los que hicieron la cuarentena y los que firmamos eso no. Lo hicimos también, somos parte de eso, pero lo que no pueden admitir es una crítica, sencillamente eso. Que nosotros somos ‘anti no sé qué’ y que nosotros somos ‘antipatria’. Esto me lo sé de memoria. A mí no me cabe ese tipo de amenaza del peronismo. Esto es una crítica, es una actitud que es lógica en la democracia», aseveró.

Así concluyó Luis Brandoni con su postura respecto al aislamiento social y obligatorio que ordenó Alberto Fernández como método preventivo al Coronavirus. «Ellos no están del todo convencidos de esto, de la democracia, pero bueno, nosotros sí, así que firmamos eso, que no me parece tan grave, es la opinión de algunos que incluso están en la ciencia, en el CONICET, y que están en contra de este sistema con una cuarentena interminable que habrá que ver cómo se resuelve y que, evidentemente, hay otras posibilidades de sobrellevarla. Hay una realidad muy diversa en el país, hay lugares en donde ni apareció la infección y hubo cuanrentena también. Es distinta la realidad geográfica y creo que tienen que ser distintas las medidas”, sentenció.