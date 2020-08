Revelan que se casa Luciana Salazar: la reacción de la mediática

Este martes, Marcelo Polino estuvo invitado a Polémica en el bar y reveló que una persona del mundo del espectáculo se casaría el año que viene. Luego de generar intriga, terminó asegurando que se trata de Luciana Salazar.

“Yo voy a decir una cosa: una persona muy famosa, no voy a hablar de la otra persona porque su actividad la conozco pero no la manejo, se va a casar seguramente el año que viene. Es la señora Luciana Salazar”, afirmó el periodista que es un gran amigo de la mediática, además de padrino de Matilda, la hija de la conductora.

Sorprendida por las palabras de su amigo, le dijo: “¿Qué? Polino, ¡te reviento!”. Incluso, se levantó de su silla y amagó con abandonar el estudio. De inmediato, sus compañeros empezaron a arengar la noticia sobre la posible boda. “¡Luciana! ¡Se casa Luciana!”, cantaron al unísono, mientras la modelo se tapaba la cara y lo negaba.

Entonces, Polino siguió brindando detalles sobre la información. “Vamos a hacer un pequeño juego, porque yo necesito decir el 22 el nombre y apellido. Luciana tuvo la propuesta para formalizar. Es una linda noticia, Luli”, sostuvo el periodista. “Yo te voy a matar”, agregó Salazar que luego decidió colocarse el tapabocas para evitar mostrar sus gestos frente a cámara.

“No te olvides que soy huérfano. La única familia que tengo es la tuya, así que no me la saques”, respondió en tono de broma el ex jurado del Bailando. “Basta, Polino, no hay que decir nada. Yo no hablo de mi vida privada”, insistió la modelo.

“Lo que sí, los que la queremos mucho a Luciana la estamos presionando para que dé el sí ya porque necesitamos una fiesta”, finalizó Marcelo Polino sobre la posible boda de casamiento de Salazar.