“Te miro con otros ojos”: la particular confesión de Karina para Mariana Brey en el Cantando 2020

Mariana Brey calentó la pista del Cantando 2020 con una sensual interpretación de Despacito, de Luis Fonsi. El hit que sonó en todas partes del mundo a principios de 2019 fue interpretado por la panelista de Los Ángeles de la Mañana y su compañero Fran Eizaguirre en su segunda presentación en el certamen. Ella llegó con un look muy sexy a la pista y logró conquistar a Karina La Princesita.

«Clavó mini short la Brey», se sorprendió Ángel de Brito, quien conduce el programa junto a Laurita Fernández. Luego de lamentarse por el visto que le clavó el intérprete de la canción que interpretaría cuando le pidió un saludo antes de su show, la periodista se dedicó a derrochar sensualidad por el escenario. Sin embargo, algunos detalles no quedaron muy a gusto del jurado que le brindó un puntaje flojo.

Nacha Guevara abrió las devoluciones elogiando las voces de los participantes pero sin entender la puesta en escena. La veterana artista le puso un 7 a la pareja que los dejó bastante conformes. Por su parte, Pepito Cibrián, dueño del voto secreto en esta segunda ronda, le confesó a Mariana Brey y a Fran Eizaguirre que el tema siempre le pareció «una idiotez total», pero halagó el modo de cantar que tienen.

Moria Casán terminó por ponerles un 6. Según La One, la pareja estuvo melodiosa en su participación, «afinados y ensamblaron mejor la voz». Sin embargo y al igual que el director teatral, la elección del tema molestó a la diva. «Desde que salió, me hace mal al estómago. Pero es una cosa mía. Lo que me faltó fue calentura». Todo lo contrario a Karina La Princesita, quien no solo miró a su compañera con una cara de extrañeza.

La cantante se animó a darle una jugada devolución a la Brey. «Tenía un poquito de miedo con esta canción. Mariana no tiene un vibrato natural, pero fue muy inteligente lo que hicieron hoy con Mariana porque la hicieron bebotear mucho, y eso se disimuló. Me pareciste muy sexy, estoy mirándote con otros ojos. No es fácil ser sexy, me gustó verte», reconoció Karina. Al final, calificó a la pareja con un 7.