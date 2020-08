Tras las disculpas de Nicolás Magaldi a Nicole Neumann, Lizy Tagliani hizo una dura acusación contra el conductor

«Puedo confirmar es que de las tres nenas, la más grande, dio positivo de coronavirus. Eso se los puedo decir. La más chiquita no. Y la del medio no se hisopó por temor». Esa fue la información con la que Nicolás Magaldi recibió muchas críticas por dar a conocer algo íntimo de una persona allegada a alguien famosa como lo es Nicole Neumann, más aún tratándose de una menor de edad que en tiempos de coronavirus son quienes más pueden sufrir al respecto. Es por eso que el comunicador pidió disculpas en el presente miércoles, aunque Lizy Tagliani lo destrozó en Twitter.

Lo cierto es que estas fueron algunas de las expresiones que dejó el conductor de «El show del problema» en cuanto habló firme hacia cámara. «Me levanté a la mañana y encontré un aluvión de colegas, de periodistas y hasta protagonistas diciendo cosas sobre el accionar periodístico y personal de una información que di yo, días atrás, respecto de la situación de Nicole Neumann, Fabián Cubero, Mica Viciconte y sus hijas, sobre todas las cosas. Lo primero que quiero decir es que quiero pedir disculpas públicamente, personalmente y profesionalmente, porque cometí un error. Sí, cometí un error», manifestó.

Pero ante la publicación de sus palabras en los portales, Lizy Tagliani lanzó una dura acusación contra Nicolás Magaldi por el accionar que tomó al comunicar lo que mencionó sobre Nicole Neumann. “Es un delito dar a conocer el nombre de los pacientes sin el consentimiento explícito de la persona afectada… ¿o esto cambió?”, disparó sin filtro. Pero en cuanto un usuario le comentó: “siempre hay alguien que vende la información”, la actriz y conductora le salió al cruce de forma contundente: “Sí, ¿y qué? Eso es como decir ‘maté porque me regalaron un revólver’”, lanzó.

Es un delito dar a conocer el nombre de los pacientes sin el consentimiento explícito de la persona afectada… o esto cambio? https://t.co/4HSWOgKI5K — Lizy Tagliani (@lizytagliani) August 11, 2020

Las disculpas de Nicolás Magaldi a Nicole Neumann y Fabián Cubero

Además, dentro de sus expresiones a corazón abierto, el conductor fue muy autocrítico con la actitud que determinó para comunicar tal información. «Como periodistas quienes me conocen, y los que me están conociendo, yo di un dato que fue cierto, pero fue erróneo hacerlo público. Ese es el error que cometí, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Sinceramente, les quiero decir a todos, principalmente a Nicole Neumann y Fabián Cubero, que son los papás de sus hijas, que les pido disculpas públicamente», sostuvo.

Por último, Nicolás Magaldi reveló la charla en privado que tuvo con Nicole Neumann y el «Poroto» para poder disculparse. «Yo esta mañana hablé con Nicole y con Fabián, les dije ‘los llamo porque como papá, cuando me vi haciendo eso, dije fue innecesario y erróneo. No tengo que ser yo quien dé esa información’. El dato estaba chequeado, pero estuvo muy mal hacerlo publico. Gracias a Nicole y Fabián que aceptaron mis disculpas. Lo hablé con mi mujer y lo veo a mi hijo y no me gustaría que me pasara. Pero a los errores hay que enfrentarlos. Acá estoy dando la cara. Quien me conoce y quien no, juzgará mis intenciones… Me siento muy mal por haberlo hecho”, selló.