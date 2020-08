¿Volvieron? Guillermina Valdés aclaró en qué etapa se encuentra su relación con Marcelo Tinelli

Hace un mes y varios días, una fuerte noticia impactaba en el plano de espectáculos. Lo cierto es que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli confirmaron por sus respectivas vías de las redes sociales su separación después de más de ocho años de vínculo amoroso que llevaron a cabo, el cual también incluyó el nacimiento de Lorenzo, el quinto hijo del presidente de San Lorenzo y el tercero para la expareja de Sebastián Ortega.

En lo que tiene que ver con los medios, últimamente se habla de lo que sería la reconciliación entre ambos famosos, tal es así que llegó un momento el martes por la tarde donde la modelo salió a aclarar todo. «Alguien me compartió esto,,, no suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense», manifestó.

Pero como ese mensaje quedó inconcluso y despertó muchas dudas más, Guillermina Valdés tuvo que emitir otro posteo en el cual depositó cuál es la verdadera realidad que le toca afrontar con Marcelo Tinelli. «Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. Gracias», selló dejando todo más claro.

La última información respecto a Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

Recordemos cómo lo había anunciado el «Cabezón» a la triste noticia en esos primeros días de julio. “Hola a todos quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, escribió en una historia de Instagram. Pero hace 11 días, una noticia referida a ambos generó una gran felicidad en sus millones de seguidores.

El que se encargó de informar la sorprendente novedad acerca de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés fue Pampito Aciar, quien en su rol de panelista de «Confrontados» comentó: «Lo cierto es que Marcelo y Guillermina ya está prácticamente juntos. Ellos se lo están contando a sus allegados, a su círculo íntimo. Anoche vieron juntos el Cantando y apoyaron a algunos participantes ‘Te estamos viendo acá con Guille’”, contó.