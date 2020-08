Hasta Brad Pitt quedó en Shock: la pijama de Angelina Jolie que desató furor

La actriz de Hollywood Angelina Jolie, reconocida entre otras cosas por ser la protagonista de películas como “Maléfica” y “Tom Ryder”, sorprendió recientemente a todos sus fanáticos al mostrarse con una pijama que generó muchos comentarios en las redes sociales.

Y es que años después de ser conocida como una chica rebelde llena de tatuajes, la imagen de Jolie cambió muchísimo luego de que se hizo madre, lo que le ha llevado a que las nuevas generaciones la reconozcan como una mujer mucho más conservadora y además embajadora de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados.

Como mamá de seis hijos y ex esposa del “galán de galanes“ Brad Pitt, Angelina Jolie ha mantenido una imagen mucho más tranquila e incluso familiar en los últimos años. Lo que no quiere decir que muchos hayan olvidado sus tiempos de juventud en los que sus comportamientos generaban bastante controversia, como besar en la boca a su hermano.

Recientemente la actriz se dejó ver como una pijama bastante particular: Un traje de elefanta que empleó para los ensayos y las grabaciones de las voces de la película “The One and Only Ivan”, dirigida por Thea Sharrock y basada en la novela infantil del mismo nombre, y que dejó a todos boquiabiertos.

Sin duda Jolie tiene momentos en los que despierta mucha ternura y que seguramente sorprenden a su ex esposo Brad Pitt, quien apenas ahora está haciendo las paces con ella luego de un divorcio que lleva años de consecutivas discusiones.