VIDEO: milagro en MotoGP, motos salen disparadas por el aire y Valentino Rossi salva su vida por centímetros

Tremendo accidente en Austria.

Tan espectacular como milagroso fue el accidente que protagonizaron hoy Johann Zarco y Franco Morbidelli, quienes se tocaron a la salida de la curva 3 del circuito de Austria, en el Gran Premio de MotoGP, y vieron como sus motocicletas volaron por el aire, pasando entre medio de Maverick Viñales y Valentino Rossi.

Sin consecuencias graves para ninguno de los pilotos, las imágenes rápidamente recorrieron el mundo a través de las redes sociales, destacando que Viñales y el experimentado Rossi “nacieron de nuevo”.

Es que una de las motocicletas descontroladas pasó justo por encima de la cabeza de Viñales, quien ni siquiera se dio cuenta, y justo por detrás Rossi alcanzó a frenar para evitar el impacto.

El incidente, ocurrido en la novena vuelta, provocó el despliegue de la bandera roja por parte de la organización, que dispuso el reinicio una vez que confirmó que ambos pilotos involucrados en el accidente principal estaban conscientes.

“Estaba muy asustado. Estoy conmocionado, fue el mayor riesgo de mi carrera”, dijo Rossi. “Vi una sombra, pensé que era el helicóptero arriba, a veces pasa durante la carrera. En su lugar pasaron dos proyectiles”, expresó. ”El santo de los motociclistas ha hecho un gran trabajo hoy, fue algo muy peligroso”, sostuvo luego.

Video del accidente en MotoGP.

Video del accidente en MotoGP.

Por su lado, Morbidelli, fue evacuado en una camilla pero posteriormente se le vio caminar, sujetado por el personal médico. A su vez, la carrera fue interrumpida por una bandera roja para retirar de la pista los restos de las motos y luego se reanudó para 20 vueltas.

El español Pol Espargaró (KTM) y el portugués Miguel de Oliveira también colisionaron entre sí, y después el español Alex Rins (Suzuki) se fue al suelo cuando había conseguido adelantar a Dovizioso para ponerse primero.

Milagro en Austria. Video gentileza Fox.

Milagro en Austria. Video gentileza Fox.