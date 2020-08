Cinthia Fernández y un sorpresivo sincericidio sobre una empresa de productos eróticos

Luego de todo lo que pasó con Vicky Xipolitakis y la polémica por los muchos pedidos que realizó hacia un local para recibir como canje, varios famosos y programas televisivos debatieron sobre esta nueva realidad de personas influencers que pasan el «chivo» de los mismos por sus redes sociales. La que se sumó de manera reciente fue Cinthia Fernández, quien se encargó de contar una experiencia que casi le toca afrontar.

En lo que es su rol como panelista de «El show del problema» en Canal 9, la exesposa de Matías Defederico introdujo su rechazo a una oferta que aún está a tiempo de aceptar aún. “Sí, me pasó hace poco con un sex shop. Pero pero no porque me haga la virgen y santa. Hasta el día de hoy (digo que no), no sé qué voy a decir mañana”. Cómplice, Mica Viciconte afirmó que ella descartó una propuesta similar y reflexiono: “En un momento lo pensé y dije ‘¿por qué? ¿Qué tiene de malo?’”.

Luego, Cinthia Fernández se encargó de defenderse de aquellos que la critican por sus posteos de promoción, pero después se metió de lleno en el negocio que supo rechazar. “Yo les voy a explicar mi decisión sobre el sexshop, pero hasta el día de hoy, el día de mañana puedo llegar a panquequear. No me dejen de llamar. Me pasó que me ofrecieron una plata buenísima. ¡Mucha plata! De hecho, es un sex shop que promociona otra famosa», expresó.

La inesperada confesión de Cinthia Fernández

Después, Cinthia dejó en claro por qué supo rechazar la propuesta de ser uno de los rostros más importantes de la empresa de productos eróticos. «Y le dije que no porque yo también trabajo con marcas para chicos, y tenía miedo de que se me caigan esas marcas. Era una cuestión de miedo, no de prejuicio de mostrar mi cola porque todo el mundo ya la conoce”, aseveró ante la atenta mirada del conductor Nicolás Magaldi.

Por último, Cinthia Fernández, de manera humorística y entre risas, dio otro punto de la cual justificó por qué no quiso ser la cara de dicho local, aunque se mantuvo firme pensando que puede cambiar de postura. “Y también, porque la gente es bastante cruel. Y diría que volví a hacer como en mis comienzos. Pero pensando en la plata, no me estarían molestando esos comentarios crueles. Y si me ofrecen el doble de lo que me ofrecieron, voy a panqueqear”, sentenció.