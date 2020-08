¡Fuertes detalles! Nicole Neumann contó los síntomas que sufrió y que condujeron a su positivo por coronavirus

El lunes pasado, Nicole Neumann comunicó una dura noticia que se venía hablando desde hacía varios días en cuanto a su salud pero principalmente por el hisopado que se hizo. Como el mismo dio positivo, la top confesó ello en «Nosotros a la mañana», programa donde trabaja, teorizó pensando en que la responsable fue su empleada doméstica Daniela (también tuvo coronavirus) y fue muy discutida por enviarla a un centro de aislamiento. Tras una semana de muchos repudios y hasta respuestas suyas, la mencionada pegó la vuelta a su trabajo.

En lo que fue su presencia en la mesa de Juana Viale del último domingo, la exesposa de Fabián Cubero comentó qué es lo que te tocó sufrir en síntomas que después la llevaron a padecer la enfermedad. “Tuve síntomas leves. Tenía un picor de garganta durante cinco días bastante fuerte. Era un ardor bastante feo. Después te provoca un sueño extra, un cansancio general. Por ahí te agitás mucho. Yo me quedé sola en una casa con las tres chiquitas, cinco mascotas y me lo pasaba cocinando. Eso te provoca un mínimo mareo”, expresó.

Posteriormente, Nicole Neumann reveló qué invento suyo ocasionó que llegara a la conclusión de tener uno de los puntos más comunes a la hora de pensar en un posterior contagio de Covid-19. “Al sexto día me di cuenta que había perdido el olfato. No lo registraba mucho, pero cuando fui a cambiar un florero tiré el agua y mis hijas empezaron a hacer arcadas. ‘¡Mamá, qué olor!’, me decían y ahí fue cuando me di cuenta que no estaba oliendo nada. Perdí el olfato”, sostuvo.

La salud de las hijas de Nicole Neumann

En la semana, Nicole había dado detalles al respecto en su programa «Nosotros a la mañana», donde contó otros aspectos negativos que afrontó dentro de su semana con el positivo por Covid-19. «Así que creo que eso es lo que no me permitió caerme. Porque yo me iba a dormir con mucho miedo. Decía ‘me agarra fiebre en el medio de la noche, o me agarra falta de aire porque tenía que controlar con un saturómetro. ¿qué hago? ¿Qué hacen mis hijas?’», indicó.

Luego, la pregunta fue por sus tres hijas Indiana, Allegra y Siena. «Están bien, por suerte», dijo la exmodelo. «¿Ninguna tuvo síntoma todo este tiempo que estuvieron aisladas?», preguntó su conductor «Pollo» Álvarez. Fue allí cuando Nicole Neumann contestó y confirmó que una de ellas también dio positivo en su hisopado. «Bueno, ahora que ya lo contaron… yo no quería hablar, porque mis hijas no querían que se hable de su salud y de su intimidad, pero bueno…ya se dijo todo. No me queda otra que aclarar. Y a alguien se le escapó, esas cositas que pasan. Pero una, la que dio positivo si estuvo estos días de mucho cansancio, estoy mucho en la cama. Tuvo dos días que le ardían mucho los ojos, con mucho ardor, no podía abrirlos», concluyó.