Para Martín Liberman “Barcelona no es un equipo grande” y “Messi no te salva nunca”

La paliza histórica del Bayern Munich parece haber movido todas las estructuras del Barcelona, que hace tiempo no están sólidas pero mostraron una endeblez inusitada que ya se llevó puesta a Quique Setién y promete arrasar también con jugadores y dirigentes en lo que el mundo del fútbol interpreta como un evidente “fin de ciclo” que hasta hace dudar sobre la continuidad de Lionel Messi, uno de los pocos referentes que quedan de la época más gloriosa junto a Busquets y Piqué.

Martín Liberman realizó un exhaustivo editorial tras el partido de cuartos de final de Champions League y coincidió con el concepto de fin de ciclo y aunque a Messi todavía lo ve en plenitud para seguir compitiendo al más alto nivel, cuestionó su rol de líder, que ostenta más por herencia que por convicción: “Barcelona tiene jugadores que están en el momento descendente de su carrera y tiene que hacer una profunda renovación. El problema es cuando vos te rodeás mal. Ya lo he dicho muchas veces, yo no le pego al que está en el piso, ya saben lo que opino de Messi: lo creo un extraordinario futbolista pero un pésimo líder. Y como líder él siempre elige estar rodeado de amigos: Mascherano en el 2018, Kun Aguero, los de siempre aunque en el 2014 casi le sale bien. Y elige en Barcelona estar rodeado de jugadores que ya no están para esto. Elige a Suárez, a Vidal, él eligió a Griezmann para después minimizar su tarea porque casi que no se la pasa. Pero no le voy a caer a Messi en esta derrota categórica”, anticipó el conductor de La Oral Deportiva aunque el crack rosarino no se salvó de las críticas.

“El problema de los que rodean a Messi es que nadie se le anima. Yo conté alguna vez aquí que el mejor presidente que tiene el fútbol argentino que es Víctor Blanco me dijo ‘qué buen chico Messi, me saludó en Madrid’. ¿Eso es culpa de Messi? No, es culpa de Blanco que como secretario general de la AFA es quien debe señalarle el camino, no llevarle el carry on como hace Tapia. Messi en Barcelona elige al canchero, a los compañeros, al entrenador, hasta cómo tiene que estar el pasto, declara fuerte, pidió elecciones” agregó el periodista apuntando a las atribuciones de Leo afuera de la cancha.

Incluso, sabiendo del peso que pueden tener sus deseos y que los dirigentes del Barcelona harán lo que pida para complacerlo y no se tiente con probar en otra liga, Liberman le dio un consejo a Messi: “Si se va Setién pero viene otro entrenador y no cambian el plantel, está terminado el Barcelona. Messi puede seguir todavía en la élite, tiene que seguir siendo el capitán, es la figura del equipo y uno de los mejores del mundo pero rodeado de otra manera. Si quiere algo bueno para el final de su carrera, deberá darse cuenta que tiene que soltar a sus amigos con todo el dolor que eso conlleva”.

Sobre el partido no hay mucho para agregar porque no hubo equivalencias entre un equipo y otro e incluso para Liberman si se realiza una comparación puesto por puesto, Bayern Munich es superior en todos los sectores del campo y hasta puso a Thomas Müller a la altura de Messi. Pero sí, hizo hincapié en la actuación del capitán, quien se mostró en una versión más parecida a la que muestra en la Selección. “Uno espera que un jugador como Messi aparezca en esta clase de partidos. Es cierto que solo no puede pero ustedes vieron la performance de Messi, no tocó la pelota. Muy poquito para un jugador de su jerarquía en los cuartos de final de la Champions League”.

“A los defensores de Messi les digo que la diferencia es que yo me animo a decir lo que pienso de él pero no vengo a matarlo. Lo que digo es mi verdad, mi análisis. Es un futbolista que no te salva nunca cuando las papas queman. Yo espero que los cracks como él, porque es una belleza verlo jugar, aparezcan en esta clase de partidos. O en el Mundial con Francia o la rompa toda en la final con Alemania en el Maracaná. No entiendo a los que me dicen ‘juega solo’. Pónganse de acuerdo si ustedes dicen que a esta generación que nos llevó a todas las finales la vamos a extrañar. ¿La vamos a extrañar o Messi juega solo? ¿Este equipo de Barcelona lo vamos a recordar o Messi juega solo? Pónganse de acuerdo porque para argumentar que él no rinde ‘juega solo’ y cuando rinde es un crack. La verdad, me desconcierta”, cerró el periodista en Radio Rivadavia.

Y por último hizo una reflexión sobre Barcelona y la era moderna que sorprendió: “Messi ha hecho que nosotros creamos que Barcelona es una potencia mundial y eso es un engaño. El que ha sido una potencia mundial es Messi. Cuando no esté más en el Barcelona, volverá a ser lo que era, un equipo que había ganado una vez una Champions, como el Porto o el Steaua de Bucarest. Terminemos con esta historia, Barcelona no es un equipo grande. Grande es el Real Madrid, el Milan, la Juventus, equipos con historia. No hay que quedarse con lo que pasó en el último tiempo”.