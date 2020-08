“Veníamos de una temporada bastante complicada…”: Sol Pérez habló a corazón abierto sobre su actual noviazgo

Comenzó siendo “la chica del clima” en TyC Sports y luego saltó a la fama con su paso por el Bailando. Sol Pérez supo cómo construir su carrera, y además de probar suerte como vedette en varias obras de Carmen Barbieri, de a poco se fue abriendo paso dentro del periodismo. Fue así que después de debutar como panelista y notera, logró ponerse al frente del noticiero de Canal 26 en la actualidad. Además, afronta una gran etapa de enamoramiento y noviazgo con Guido Mazzoni.

En diálogo con Teleshow, Sol se encargó de hablar sobre su actual tarea en la parte televisiva. “Me siento muy bien conduciendo el noticiero. Es un rol que al principio me daba un poco de miedo, porque si bien ya había hecho conducciones antes, nunca en un noticiero. Un perfil totalmente diferente y me costaba verme en ese lugar. Por suerte con el tiempo, con el gran equipo, todos grosos, me ayudó”, manifestó.

Además, Sol Pérez dejó en claro su autoexigencia para con cada trabajo que lleva a cabo, principalmente ahora como conductora del noticiero. “Soy de las que piensan en que hay que superarse, buscar lo mejor. Soy de meterme en la producción, me copa esa parte, me gusta trabajar para ganar, para tener un buen producto. Una vez que me vi como conductora de noticiero, que me afiancé, todo fue muy fácil. Me gusta ser versátil, adaptarme a cada lugar”, sostuvo.

Los deseos de Sol Pérez con su novio Guido Mazzoni

Posteriormente, la también actriz dijo cómo viene llevando a cabo su relación con Guido Mazzoni. “El romance con Guido vienen muy bien. Veníamos de una temporada en Mar del Plata bastante complicada, que nos alejó…Pero con la cuarentena nos unió. Si bien nos afecta no poder ver a nuestros seres queridos, los padres de él son de riesgo, todo eso nos unió, nos hizo más fuertes como pareja. Cuando uno está medio bajón, enseguida está el otro como apoyo, eso sí se está dando”, aseveró.

Por último, Sol Pérez se animó a decir qué es lo que le gustaría en el futuro de la pareja. “A mí me encantaría ser mamá, el otro día estábamos hablando, porque justo vimos en la tele una familia que tenía cinco hijos, y yo le dije que me gustaría tener cinco, pero él me dice que quiere dos. Es algo que pensamos y de lo que hablamos, porque sabemos que si la relación sigue así, es un paso que vamos a terminar dando. Pasa que yo siento que todavía soy chica, quiero vivir otras cosas que con una criatura se complica, porque la vida te cambia, para bien obviamente, pero te cambia. Hoy te digo, si bien no es algo que se planifica tan puntual, que me gustaría ser madre en el 2022”, selló.