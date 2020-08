Ameal no duda: “Russo es mejor que Gallardo”

Con la vuelta a los entrenamientos de los equipos de la Liga Profesional, los dirigentes buscan ponerse de acuerdo con la forma de disputa del próximo torneo, que aunque dependerá en gran medida de la fecha en que pueda retomarse la actividad oficial según la evolución de la pandemia (todos los cañones apuntan a fines de septiembre) ya tiene un consenso para jugarlo en seis grupos de cuatro equipos cada uno pero lo que no prosperó (al menos hasta ahora) es la idea de que haya una fecha de clásicos y sobre este tema y de la actualidad de Boca se expresó Jorge Amor Ameal, encantado con el entrenador que eligió Juan Román Riquelme para lograr el último campeonato.

“No hay ninguna duda, Russo es mejor que Gallardo. Cada día es mejor. Viste que los vinos se pican o se añejan y en el caso de Miguel se añeja por minuto, no por año. Es un fenómeno. Y seguramente si les preguntás a los de River te van a decir que el mejor es Gallardo. Nosotros tenemos (para nosotros) al mejor técnico”, respondió sin dudad el presidente del Xeneize en diálogo con Toti Pasman por Radio La Red.

Sobre la fecha de clásicos, no solo insistió en su postura sino que aseguró que ninguno de los 24 clubes que componen la Primera Divisón está de acuerdo: “Boca no arruga pero no quiere privilegiar lo comercial sobre lo deportivo. Si a nosotros nos toca jugar no tenemos ningún problema pero esto de armar una fecha de clásicos tiene que ver con lo comercial y no con lo deportivo. Si a vos te toca un cruce, no hay ningún problema, si nos toca jugar de visitante no hay ningún problema y si nos toca jugar de local tampoco. Nosotros queremos jugar pero queremos que sean respetadas todas las instituciones y todos los clásicos porque en la reunión de la Superliga no hubo un solo equipo que haya dicho ‘sí, que se jueguen los clásicos, todos dijeron que no’. Boca quiere jugar siempre, no importa el rival”. Y agregó: “Si nos toca cruzarnos, lo jugaremos pero esto pasa por un tema comercial para que lo vea todo el mundo y tener más rating”.

Sobre la actualidad del plantel que dirige Miguel Ángel Russo, Ameal reconoció que Edwin Cardona está cerca de sellar su regreso pero que hasta no haya nada firmado prefiere no decir nada, y entre elogios para el trabajo de Riquelme en su rol de dirigente y líder del consejo de fútbol, aclaró que hasta el momento no hay ninguna oferta por Agustín Rossi y aunque no lo aclaró su situación estará ligada a lo que ocurra con Esteban Andrada, con posibilidades de emigrar al fútbol italiano.