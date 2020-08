Celeste Muriega relató lo mal que la pasó en el hisopado por coronavirus

Celeste Muriega confirmó el fin de semana que dio positivo de coronavirus. La modelo y conductora contó que tras un desfile que realizó para el ciclo “Corte y confección” comenzó a sentirse mareada. Luego, los síntomas se multiplicaron.

“Me pregunté qué estaba pasando, capaz había comido mal o dormido mal. Seguí mi vida normal, fui al Canal 26. Cuando llegué a mi casa me desplomé, quedé hecha pelota. Al día siguiente me sentía de 200 años. Me hice la comida, no sentía el gusto. Me puse perfume y no lo sentí. Ahí me fui a hisopar porque dije estoy en el horno”, reveló la morocha a Esplendidos e infidentes, que conducen Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino, por la AM 990.

Tras el hisopado, que de hizo en forma privada, la periodista contó que el resultado fue positivo. “Tras el resultado me guardé”, contó.

“Empezas a sentir el cuerpo super cansado. Llegando el fin de semana me faltaba el aire o cuando hablaba mucho me agitaba o me salía una tosecita rara. Ahora se me fue la tos y es un montón para mi”, comentó. Además, reveló que hasta que no tenga un negativo no saldrá de la casa pese a que los médicos dicen que a los 10 días de haber contraído la enfermedad no se contagia.

“El hisopado es horrible, te meten un hisopo y te escarban el cerebro”, contó sobre el momento en el que le hicieron el estudio. “Es muy molesto”, sostuvo y agregó “Se me cayeron algunas lágrimas”.

“Una vez que ya lo tenés podes estar más tranquilo, quiero tener el negativo en la mano para ir a abrazar a mi abuela”, concluyó.