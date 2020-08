Celeste Muriega se refirió a la interna que generó Romina Malaspina en el Canal 26

Romina Malaspina y Sol Pérez están enemistadas desde «el día del top». Romina se presentó al noticiero de Canal 26 usando un top transparente, algo que a la exchica del clima le molestó muchísimo, ya que le quitaba profesionalismo al medio, según dijo. Pero lo que más le dolió fue que la compararan con la primera de las nombradas, e incluso le dedicó un tweet a su compañera, diciendo que ella «no mostraba de más» para hacer una conducción. Esto generó un verdadero lío del cual, también integrante de esta empresa, Celeste Muriega se encargó de opinar.

En diálogo con «Intrusos», la periodista que dio positivo por coronavirus de manera reciente se refirió a lo que sería la disputa entre las modelos. “Yo sé que no se cruzan, pero que no se quieren ni ver tampoco. Les cuento mi experiencia. Yo me la crucé a Romi solo una semana, porque después pasó esa transmisión en vivo que se ve desde un estudio al otro. Cuando arranqué Noticias de 22 a 24 con Diego Codini la idea era hacer una conducción de a dos», expresó.

Después, Celeste Muriega se refirió al rápido ascenso que tuvo Romina Malaspina en el medio, algo de lo que muchos hablaron en los pasillos del mismo. «Estuvimos un mes juntos en el prime time, y recontra valoro que Canal 26 me haya dado la oportunidad, al igual que me la dio el año pasado con Vive la tarde. A partir de ahí me dijeron que iba a venir una persona encargada de un segmento de tecnología, o algo así. Lo cual me pareció que estaba correcto, le dije que le hagan el aguante a la chica aunque no sabía bien el nombre todavía, y al día siguiente cuando fui al piso me enteré que iba a conducir conmigo y con Codini. Eso fue en el momento”, narró.

La relación entre Celeste Muriega y Romina Malaspina

En ese instante, Jorge Rial lo resumió en pocas palabras. “O sea que de tener una sección pasó a conducir, sin solución de continuidad, digamos”, dijo. A lo que la comunicadora asintió y luego siguió con el detalle: “Me llamó la atención. En el momento no dije nada y seguí tranquila, pero lejos de mí el decirle algo a Romina, porque es obvio que si le van ofrecer una conducción la va a agarrar”, manifestó.

Por último, Celeste Muriega se encargó de comentar de qué manera lleva su relación con Romina Malaspina en estos momentos. “No tengo nada en contra de Romina, ella es una divina. Fui a la producción y les pregunté, y me contestaron que la entrenáramos para un programa que iba a tener ella los fines de semana, que ya lo tiene. Creo que los domingos a las 23, así ganaba cancha con todo el tema de la conducción”, selló.