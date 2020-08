El motivo por el que Neymar no será sancionado tras intercambiar camisetas

El Paris Saint Germain aplastó al Leipzig y se metió en la definición por el título de la Champions League 2019/2020. El DT del equipo, Tuchel, pudo contar con todas las figuras del plantel, pero en el final del partido Neymar realizó una acción que prendió todas las alarmas.

El astro brasileño intercambió su camiseta con un rival, el defensor Halstenberg. Se lo pudo ver con tu torno sin ropa dentro del campo de juego, situación no recomendada en tiempos de pandemia de coronavirus.

Mientras el plantel festejaba la clasificación a la final, comenzó a circular un rumor sobre una posible sanción a Neymar por violar el protocolo de prevención del Covid-19. Sin embargo, eso no sería posible, ya que no existe una norma obligatoria al respecto.

“El cambio de camiseta no está prohibido, es solo una recomendación (artículo 14.8 del protocolo de regreso al juego de la UEFA). Neymar no estará sujeto a ninguna sanción. Solo el incumplimiento de las OBLIGACIONES puede dar lugar a sanciones disciplinarias”, explicó el abogado especialista en derecho deportivo Ariel Reck en su cuenta oficial de Twitter.

