Fantino contó cómo transitó el coronavirus: “Realmente no es fácil”

Alejandro Fantino recibió el alta médica y logró sobreponerse al coronavirus. Horacio Cabak, el conductor que se hizo cargo de reemplazar a la figura del canal América afirmó: “Ale comunicó cómo la está llevando. Pronto va a estar con nosotros, espero que el próximo lunes“.

“¡¡Solo pasaba para agradecerles la onda que me tiraron!! ¡¡Gracias desde mi corazón a todos ustedes!! ¡¡Gracias a Dios todo en orden y perfecto de salud!!”, escribió Fantino junto a un video en el que anuncia que logró superar el coronavirus. “Ahí con el solcito que se está yendo pero con el solcito que volvió a mi vida porque ya en unas horas si Dios quiere mi médico me estará firmando el alta”, arrancó diciendo en la grabación compartida en su cuenta de Instagram.

Sobre el cuadro que cursó, el conductor comentó: “Gracias a Dios en mi caso fue muy bien pero ya les contaré qué se siente tener esta enfermedad. Realmente no es fácil. Pero se los voy a contar personalmente cuando esté al aire. Agradezco enormemente que me hayan mimado así, que me hayan tirado la onda que me tiraron. No saben lo que sirve en una situación así que te manden fuerzas. Gracias de corazón. Pasaba por acá para contarles esto, que en las próximas horas si Dios quiere ya está todo bien“, agregó.

“Nos vemos al aire en Aménica y ESPN. Gracias de nuevo, gracias, gracias y gracias, de corazón. Nos vemos en los próximos días“, cerró.