Harto de la inseguridad, Ruggeri les hizo un pedido desesperado a los políticos: “Hagan algo que están matando a nuestros pibes”

Como muchos otros mediodías, este martes Oscar Ruggeri fue tendencia en las redes sociales pero esta vez el motivo no tuvo nada que ver con el fútbol ni pasó nada divertido en el programa 90 minutos sino que el ex jugador de la Selección argentina, harto de la inseguridad y especialmente sensibilizado por el asesinato de la policía Micaela Romero de 23 años en Quilmes Oeste realizó un extenso y crudo descargo, con un pedido especial para los políticos y mucha gente se sintió representada por su discurso a flor de piel.

Espectacular Oscar Ruggeri, en #90MinutosFOX. Mensaje claro, contra la cúpula política y el desastre que ha generado en la Argentina. Expresó el sentir de, estoy convencido, la mayoría, seas argentino o no. 10 minutos formidables. — Juan Ignacio (@JuaniGon99) August 18, 2020

Todo comenzó con chicanas de Sebastián Vignolo por supuestos drones que irían a sobrevolar la casa del Cabezón por si tiene algo construido sin declarar pero de un momento a otro la charla derivó en un monólogo contra la inseguridad. “No me hagas hablar Pollo que ayer mataron a una pibita de 23 años, una policía pobrecita, no me hagas hablar que me caliento. ¿Para llevarse el celular necesitan matarla? Dejate de joder, llevate el celular y dejala viva. Los que salen a robar déjense de romper los huevos. ¿Por qué le tienen que pegar un tiro en el pecho? Por favor loco, le tiran un tiro en la pierna al otro muchacho, por nada, por tirarte. Querías el celular y ya lo tenían. ¿Por qué matar a una piba de 23 años, recién recibida de policía, con un futuro enorme y con una nenita? Déjense de romper los huevos chorros. Ahora hay que mandarle mensaje a los chorros: tengan códigos. Te llevaste el celular bueno. ¿Qué querés que hagamos si no los podemos parar? ¿Tenés que matar a la nena? ¿Por qué esa maldad? Después por buena conducta, afuera y la piba en un cajón. Dios mío”, se lamentó el ex futbolista ante el silencio de todos sus compañeros.

Y siguió: “No nos curamos más y nadie dice nada. El otro día un violador con la hijita de seis años, déjense de romper los huevos con esos tipos. ¿Para qué quieren a un tipo que viola a su propia hija? No puede andar suelto, no puede estar en la calle, no puede vivir con nosotros. Hagan algo viejo. Pónganse las pilas que están con las fotos, que el año que viene hay elecciones, déjense de joder. El año que viene iremos a votar todos como vamos siempre. Hay cosas importantes para arreglar señores políticos. Están matando a los pibes, violan a las pibas, hacen lo que quieren. Arreglen ese tema que nos preocupa todos, seguridad viejo. No estamos pidiendo nada de otro mundo. Cada vez que prendés la tele, mataron a un nene o a un señor porque le quisieron robar el celular”.

#90minutosfox que biennn Ruggeri.. decís muchas verdades…coincido totalmente con vos..👏👏👏 decís lo que muchos pensamos…excelente…!!! Lástima que a éstos gobernantes no les importamos para nada, ni los que los votan, ni los que no los votan..sólo ellos ,Vergüenza — alicia fernandez (@aliciaf34144533) August 18, 2020

Pero no es el único tema que le preocupa a Ruggeri y también pidió respuestas para el tratamiento de la cuarentena por la pandemia: “Se pelean para ver si fue de un lado o del otro de la General Paz. Pónganse de acuerdo, se reunieron 150 mil veces, dígannos qué tenemos que hacer. Alguien serio que nos diga qué tenemos que hacer, 150 días y no se sabe si hay que salir o no, si salís está lleno de gente en la calle, muchos sin barbijo, juegan a la pelota, corren de un lado, no corren del otro. Manden un mensaje porque esto es un quilombo. Hagan algo y digan algo serio y concreto: ¿Qué tenemos que hacer los que nos cuidamos? Todos tenemos un familiar o un conocido enfermo, nos asusta el tema”.

Su desahogo al aire en forma de editorial también apuntó a la pobreza y a la asistencia social: “Se cruzaron cinco mil de otros países. Se cruzan y cobran y resulta que mis nenes de Argentina están con hambre y cobran los de afuera. ¿Cómo es esta historia? Cruzan el río caminando, cobran una guita y se vuelven a su país, se atienden en los hospitales que nos deberían atender a nosotros primero. Me agarran locuras. Toda la vida tuvimos fronteras muy grandes porque así es Argentina. Pónganse de acuerdo políticos que en el medio estamos nosotros, la gente que quiere vivir bien, trabajar y pagar los impuestos como corresponde. No es difícil, pónganse de acuerdo y déjense de romper los huevos si sos de arriba, de abajo, del centro, de derecha o de izquierda o del medio. Me tienen hinchado las bolas. No los entiendo porque mienten, no son nada, son políticos que los elegimos para que nos administren las cosas bien y para que nos digan qué tenemos que hacer para que la Argentina empiece a caminar para adelante”.