¡Jey Mammon como nunca lo viste!: tremendo enojo del comediante contra el jurado del Cantando por un sueño

Dentro de lo que fue la noche del lunes en el «Cantando por un sueño«, lo cierto es que Jey Mammon se encargó de hacer una participación especial en el certamen disfrazándose de «Estelita», el personaje del cual se resaltó en sus últimos años dentro del teatro y del cual hoy en día posee un programa netamente de dicha imitación. Sin embargo, se llevó un arsenal de críticas del jurado tras entonar «Márchate ahora» de Los Totora junto a su compañera Carla del Huerto y acumuló apenas 16 unidades.

Recordemos que después de las muchas fuertes frases que recibió de Karna La Princesita, Moria Casán, Nacha Guevara o Pepe Cibrián, el mencionadao hizo su descargo en pista. «Están complicados hoy eh. Igual si a Ángela Leiva la hicieron mie…, no sé qué me queda a mi. De todas formas, no sé cual es el criterio en este programa, no sé que quieren que les diga. Los súper respeto, pero la opinión de ustedes en este programa es totalmente incongruente, y no lo digo yo, lo dice la gente», lanzó.

Luego, ocurrió un hecho muy caliente que fue captado por una cámara oculta que tiene el programa «Los ángeles de la mañana» en el piso del certamen. Lo cierto es que Jey Mammon desató toda su furia contra el jurado del Cantando por un sueño mientras dialogaba con su coach. «Está todo bien, pero gente que hace teatro que no sepa diferenciar una persona de un personaje, ya es medio jodido viste», arremetió de entrada.

Jey Mammon y su bronca contra el jurado

Luego, el comediante dejó en claro que no estaba furioso, aunque la actitud de los jueces para dar su devolución le cambió completamente su humor. «No me enoja lo que dicen, no la veo así ni en pe.., pero no me enoja. Me vengo a divertir yo, les tenía que explicar que me estaba divirtiendo y me decían ‘no vos no te estas divirtiendo’, bueno chup… un huevo, que sé yo», disparó.

Para colmo, se habla de que Jey Mammon renunciaría después de lo que sufrió en la pista del Cantando por un sueño aunque el actor, en diálogo con la notera del programa de Ángel de Brito, lo descartó con total humor. «Estoy acá para chivear mi programa, no vengo a divertir al jurado, vine a divertirme yo, lo hice y la pase bárbaro. Yo vine hoy, al duelo no vengo, no puedo, que venga Jey que es el participante, pobre pibe, que siga en el programa, no le voy a cagar la carrera. Pero yo no vuelvo», sentenció.