Jorge Rial disparó nuevamente contra Viviana Canosa después de las denuncias que recibió

Ya se había encargado de hacerlo el lunes en cuanto todo se hizo un hecho más que polémico producto del fallecimiento del nene de 5 años que vivía en Neuquén hasta que ingirió dióxido de cloro. Jorge Rial supo descargar toda su verborragia contra Viviana Canosa por la actitud de la mencionada al promover el consumo de este químico al cual quieren insertar como la cura del coronavirus cuando el mencionado fue descartado.

Pero el conductor volvió a hacer hincapié en «Intrusos» respecto a su excompañera de labor en dicho ciclo, más aún por las denuncias que acaba de recibir por lo que comunicó e ingirió en vivo por Canal 9. “Nosotros tenemos una responsabilidad. Cuando no sabemos, vamos a buscar a los que saben. Hay gente que piensa que nosotros por ser periodistas sabemos de todo, que somos inteligentes. Ser periodista es que opinamos de todo, que no es lo mismo que saber de todo”, lanzó.

Después, Jorge Rial se encargó de decir de manera contundente que no piensa que Viviana Canosa sea responsable de lo que pasó con el niño, pero exigió otra actitud a la hora de comunicar. “Cuando opinás te tenés que hacer responsable y acá hay una responsabilidad de los comunicadores. No estoy hablando de una incidencia directa porque Canosa no le dijo a los padres del pibe ‘denle el dióxido de sodio’ y tampoco sabemos si hay una relación», manifestó.

Dura definición de Jorge Rial sobre Viviana Canosa

Tras realizar esta introducción, lo cierto es que el periodista se encargó de dejar bien en claro una fuerte definición respecto a lo que su colega viene ejerciendo desde hace rato. «Pero que una comunicadora haya tomado esto en un acto de provocación, porque hay una nueva onda y ella tal vez se quiere subir al carro de una nueva derecha informativa y no está mal, es meterse con algo muy peligroso”, disparó.

Por último, Jorge Rial amplió un poco más en cuanto al análisis que trazó respecto a los últimos antecedentes que pusieron en jaque a Viviana Canosa. Recordemos que la nombrada supo denunciar una especie de «apriete» de Alberto Fernández al criticarle una opinión suya. “Hay una posición de ella muy provocativa últimamente y provocar trae consecuencias. Cada acción tiene una reacción. Hay mucho enojo y ella se excusa en su libertad de expresión”, selló.