Karina La Princesita fulminó a Floppy Tesouro en el Cantando 2020 y aseguró que le falta humildad

A Karina La Princesita no se le escapa absolutamente nada. En su debut como jurado en este tipo de certámenes, la cantante parece tener monitoreado todo lo que se dice de ella delante de las cámaras, detrás de ellas y en las redes sociales. De esta manera, la ex del Kun Agüero le saltó al cuello a Floppy Tesouro cuando la modelo terminó con su tercera participanción en el reality de canto de El Trece.

La cantante le recriminó a la participante por haber criticado sus devoluciones en las primeras semanas del certamen. Además, Karina aseguró que la performance de Tesouro no le generó absolutamente nada. “A mí me pasó lo mismo que la otra vez aunque a vos te pareció muy injusto. Bah, eso es lo que dijiste por todos lados”, dijo la intérprete, soltando la primera bomba sobre la actriz.

“No, por todos lados no. Fue en las notas que me hicieron y te lo puedo decir personalmente”, le respondió Floppy Tesouro buscando dejar de lado la confrontación. “Vos decís que sos la cantante del jurado y que das devoluciones vocales y a mí no me diste ninguna”, retrucó Floppy, haciendo que La Princesita cante vale cuatro con mucha ironía: “Sí te di, quizás vos no le entendiste bien, que es distinto”.

“No me generó nada y hoy también me pasó lo mismo”, siguió la jurado contra la modelo, recordando sus presentaciones anteriores. “No me genera nada y es muy triste que falte la humildad como para respetar las devoluciones”, siguió, haciendo que Floppy no tolere eso. “Es muy triste que no te genere nada y si hay algo que tengo es humildad. A flor de piel. He pasado muchas veces por esta pista y jamas tuve un conflicto con nadie. Vos me parece que tenés algo personal”, cerró la participante.

Lo cierto es que Karina le dio un 6 como devolución a su performance. Tesouro interpretó «Fuiste», de Gilda, un clásico de la cumbia. Pepito Cibrián quedó enamorado de lo conseguido por la modelo y le puso un 10. Mientras que Moria Casán notó una falta de energía en la pareja comparada con sus otras presentaciones y cerró con un 7. El 10 del director teatral deja en una muy buena posición a la famosa y a Pablo Torturiello para la próxima ronda del Cantando.