Las tiernas fotos que Natalia Oreiro compartió en las redes para celebrar el cumpleaños de Ricardo Mollo

Ricardo Mollo es uno de los músicos más emblemáticos del rock nacional. Ex guitarrista de Sumo y actual líder de Divididos, el vocalista pasa sus días junto a su mujer, Natalia Oreiro, quien le dedicó un romántico posteo en su reciente cuenta de Instagram. «Feliz vuelta al sol a mi persona favorita», escribió la actriz y cantante para acompañar las dulces imágenes de la feliz pareja que comparte a Merlín Atahualpa, de 8 años.

Respetando las recomendaciones de bioseguridad que implican los tiempos de pandemia, el cantante festejó sus 63 años con un íntimo festejo en casas. Históricamente, Mollo ha sido muy cauto con su intimidad y ni siquiera tiene redes sociales. Pero Natalia se animó a mostrar una imagen muy íntima de la pareja a la vera del Río de La Plata compartiendo un dulce momento.

Como lo viene haciendo desde sus inicios en Instagram, Natalia Oreiro replicó el mensaje en español y en ruso. La lengua que adoptó luego de ganarse el amor de los públicos rusos a lo largo de su trayectoria. Es mas, el documental de Netflix titulado Nasha Natasha (Nuestra Natalia) muestra cómo la artista uruguaya se convirtió en una de las pocas cantantes latinoaméricanas en plantar bandera en tierras rusas.

Natalia y Ricardo se conocieron hace casi 20 años en una clase de yoga. Ella jamás imaginó encontrarse con semejante estrella de rock en un lugar como ese. La cantante contó que se enamoró de él ni bien comenzó a tomar contacto con el músico. “Era muy sensible, me cuidaba mucho en las clases. Yo creo que esa parte sensible fue lo que me mató, lo que me enamoró”, recordó en entrevistas anteriores.

En todo ese tiempo juntos, la pareja tuvo un perfil bajo a pesar del renombre de ambos. “Cuando yo empecé a salir con él no sabía que era el cantante de Divididos. Después de que empezamos a salir sí supe, pero al principio no. Yo no escuchaba Divididos, entonces no le tenía la cara al cantante. ¡Soy un desastre! Ahora soy re fan de Divididos”, reconoció Oreiro ante la sorpresa de todos.