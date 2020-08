Tras la polémica que se armó con Vicky Xipolitakis, Mica Viciconte hizo un duro análisis sobre los canjes

Es quizás uno de los temas que tiene polémica también porque hasta saldrá una ley para que cada famoso anuncie que los productos que promocionan en las redes sociales tenga la aclaración de que es comercial su pase de «chivo». Tras lo que fue el excesivo pedido de canjes de Vicky Xipolitakis a un negocio en el cual, al solicitar muchos productos de manera gratuita a cambio de su promulgación por redes sociales, mucho debate se generó respecto a esta modalidad con la que los influencers o famosos/as se nutren al respecto. Mica Viciconte se encargó de hacer un fuerte análisis.

Alguien que suele llevarlo a cabo en sus redes como lo es la novia de Fabián Cubero comentó en «El show del problema» respecto a este estilo de «trueque». «La palabra canje está bastardeada, porque si vos me das estás tazas, yo te la publico y te produzco ventas, los dos salimos beneficiados. Es un trueque. Yo doy mi publicidad y vos me das un producto. Hoy dijeron: ‘Te lo regala, no te cuesta nada’. No, ¡pará, pará! Este es mi trabajo. Este es tu trabajo. Acá, hablamos, esta hilera habla. Acá no te metas», expresó.

Luego, Mica Viciconte se detuvo en el caso que aconteció en la vida de Vicky Xipolitakis, donde le apuntó duramente en el análisis ejercido. «Lo que digo que está mal, donde Vicky fue criticada, es en la parte en la que le dan los productos y ella no los sube, no los agradece. Ahí está pésimo, te estás cag…. en el laburo de la gente, que te lo da para que vos se lo agradezcas. Porque ahí está el canje”, disparó.

Además de los canjes, ¿pueden haber famosos que compran seguidores?

Después, la panelista, guardavida y exintegrante de «Combate» se encargó de mencionar cómo es su experiencia a la hora de hablar con un proveedor o marca en este sentido, además de destacar algunos aspectos negativos. “No está mal pedir, el tema es cómo pedirlo. También hay publicistas que te manejan y se aprovechan. A mí me gusta hablar con la marca directamente, negociar», manifestó.

En ese momento, el conductor Nicolás Magaldi le preguntó si pueden existir compras de seguidores, algo que José María Muscari la interceptó a la exparticipante del «Bailando» y contestó: “Este momento de canjes desenmascara a muchos famosos y las redes, porque cuando un canje te contrató, o hacés un arreglo, y tus seguidores son seguidores muertos, el canje no sigue. Hay gente que tiene menos seguidores, pero repercute mucho en la marca”. Mirando a cámara, y con contundencia, Mica Viciconte concluyó: «Muchos los compran a los seguidores. ¡Ganátelos!», estampó.