Tras las constantes críticas a su rostro, Cande Tinelli respondió con un particular video

Cande Tinelli habitualmente es blanco de las críticas en las redes sociales, sobre todo de aquellos usuarios que bajo un perfil falso lanzan los más destructivos comentarios. Harta de la situación, la influencer tomó cartas en el asunto y compartió un particular video utilizando un efecto de Instagram que da deformidad al rostro.

“Estoy un poco cansada de que me digan que uso muchos filtros que sin filtros soy un culo. Yo no uso filtros, yo me muestro tal cual soy y me banco los defectos y las criticas“, fue el mensaje de Cande a aquellos odiadores que sostienen que “es de plástico”.