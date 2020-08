¡Tremendo cruce! Moria Casán y Nacha Guevara se sacaron chispas en la noche del Cantando 2020

Ni bien terminó Bienvenidos a Bordo, el Cantando 2020 decidió empezar bien arriba con una de las parejas predilectas del público y del jurado: Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Lo curioso es que tras su cruce con Karina, ellos decidieron interpretar «Fuera», una de las canciones más exitosas de La Princesita. Pero en el medio de toda esa cuestión, un inesperado cruce entre Nacha Guevara y Moria Casán se llevó la atención del público.

El tema derivó en el tipo de devoluciones que la experimentada artista le da a los participantes. “No entendí el principio. Es lo de siempre: recuerden que cuando algo entra a un escenario tiene que vivir, tiene que tener una razón. Una canción es como una obra de teatro chiquita: tiene un comienzo, un desarrollo, un clímax y un final. Si no está representado en lo que ponen ahí, no tiene sentido”, les dijo Nacha a la pareja después de tener una charla técnica con los coach.

Pepe Cibrián se enamoró del look de la pareja y les puso un 8. Luego llegó el turno de Moria Casán, quien en el inicio de su devolución apuntó contra su compañera de estrado. “Cuando los maestros hablan tanto y Nacha no coincide con nadie, ni con el sonido, ni con la mesa de plástico… Yo me olvido, me torro. Cuando es una cosa muy académica me da como un… Como que me duermo. No tengo ganas de la masterclass a esta hora de la soirée (noche)”, argumentó La One.

Nacha no dejó pasar la oportunidad e interrumpió la palabra de Moria. «Para la masterclass hay que saber», disparó Nacha entre risas. Ante esta situación, La One tuvo que tomar aire por un momento para devolverle con munición gruesa a su compañera de escenario. “Hay diferentes modos de dar la masterclass. Algunos son más aburridos, otros más académicos. La masterclass hay que hacerla más dinámica porque me torro”. dijo.

“Y la clase te la puedo dar yo porque debuté desnuda en un escenario. Y en La Gran Depresión había una parte en la que no sabías qué hacer y te dije qué era lo que tenías que hacer: dormir mientras yo hablaba. Así que como directora soy excelente”. aseguró Moria sobre la obra que compartieron tiempo antes de la pandemia. “Si no hubiera sido por ella, en mi vida y en mi carrera, yo no sería una actriz”, arremetió Guevara con mucha ironía.