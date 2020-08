Bayern Munich busca alcanzar una nueva final ante Lyon: horario, TV y formaciones

Luego de haber goleado 8-2 al Barcelona, el Bayern Munich intentará alcanzar una nueva final de Champions League ante el sorprendente Olympique Lyon, que viene de eliminar al Manchester City (3-1).

El cruce de semifinales se jugará a partir de las 16 horas en el estadio José Avalade del Sporting Lisboa y será televisado por ESPN 2, Fox Sports y Facebook.

El equipo de Hans-Dieter Flick es el máximo favorito al llegar invicto en el torneo con nueve victorias seguidas y números que asustan: 39 goles a favor y apenas 8 en contra. Su máximo artillero es Robert Lewandowski (14), pero el funcionamiento colectivo y la ambición ofensiva es lo que más destaca al campeón alemán.

Del otro lado estará el equipo francés que comanda el español Rudi García y que sueña con un tercer batacazo, tal como hiciera en las llaves anteriores con Juventus y Manchester City. El Lyon, que tiene al holandés Memphis Depay como máximo artillero, intentará alcanzar su primera final en la historia. En la 2009/10 perdió en las semis justamente ante el Bayern.

Hans-Dieter Flick (DT, Bayern Munich)

“Los que me conocen no necesitan que les recuerde que me niego a vivir en el pasado. Por supuesto que nos alegramos del resultado contra el Barcelona, pero todavía tenemos planes por hacer y todos sabemos lo rápido que pueden pasar las cosas en el fútbol. Tenemos que mirar hacia adelante y recoger energía, porque luego todo empieza con un 0-0. Tenemos suficientes jugadores experimentados en nuestro equipo que entienden esto, pero aun así nos estamos preparando de la mejor manera posible. Todavía hay cosas que tenemos que mejorar”.

Juninho Pernambucano (Director deportivo del Lyon)

“El Bayern dio una lección de fútbol contra el Barcelona en todos los aspectos: presión alta, posesión, trabajo sin pelota. Pero si vemos bien el partido, el Barça tuvo chances de gol de que esto pasara. Al Barça le faltó esta agresividad, esta humildad. Creo que tendremos que hacer más en estos aspectos”.

Probables formaciones

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcántara, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic (o Coman) y Lewandowski. Entrenador: Hansi Flick

Lyon: A. Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Toko Ekambi (o Mo. Dembélé) Entrenador: Rudi Garcia

Árbitro: Mateu Lahoz (ESP)