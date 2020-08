Estrenos de Netflix: estas son las novedades de septiembre

Aunque el periodo de aislamiento en Argentina se prolongó más de lo estimado, las opciones de entretenimiento para permanecer en casa siguen llegando, y la plataforma Netflix tiene atractivas propuestas para el mes de septiembre.

Entre los lanzamientos del próximo mes se destacan el estreno de la película nacional “Corazón Loco”, de Adrián Suar; y las premiadas películas internacionales de la talla de “The Post”, “Parásitos” y “Lady Bird”.

En el rubro series, hay varias producciones para no perderse: desde “Ratched” hasta la nueva temporada de “Anatomía según Grey”.

Series

RATCHED

Esta precuela dramática de Atrapado sin salida narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Ratched.

Disponible a partir del 18 de septiembre

LEJOS

Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

Disponible a partir del 4 de septiembre

LAS CRÓNICAS DEL TACO: VOLUMEN 2

Los tacos más populares tienen una larga y rica historia, aunque poco conocida… hasta ahora. Que empiece la aventura del saber con sabor.

Disponible a partir del 15 de septiembre

SÍMBOLOS – TEMPORADA 2

Mientras Trela lucha contra sus propios demonios, Ada toma las riendas en la comisaría. Al mismo tiempo, una extraña y misteriosa cara llega a la ciudad.

Disponible a partir del 16 de septiembre

CRIMINAL: REINO UNIDO – TEMPORADA 2

La policía de Londres investiga contrarreloj tres casos monstruosos en la sala de interrogatorios. Los secretos y la verdad bailan entre luces y sombras.

Disponible a partir del 16 de septiembre

SNEAKERHEADS

Esta serie con guion recorre a paso firme el mundo de los coleccionistas, revendedores y especialistas en restauración de zapatillas.

Disponible a partir del 25 de septiembre

THE GIFT – TEMPORADA 2

En las garras de un mundo diferente, Atiye corre contra el tiempo para cumplir su destino, mientras que la misteriosa organización detrás de Serdar amenaza su futuro.

Disponible a partir del 10 de septiembre

BABY- TEMPORADA 3

Chiara y Ludovica forman una amistad inesperada en medio de su lucha por hallar un lugar en el mundo y experimentar el amor en una escuela de un barrio exclusivo de Roma.

Disponible a partir del 10 de septiembre

CASI UNA DUQUESA

Katherine Ryan interpreta a una madre soltera que considera embarazarse de nuevo de su archienemigo: el padre de su hija. ¿Podrán dos errores hacer otro acierto?

Disponible a partir del 11 de septiembre

ANATOMÍA SEGÚN GREY – TEMPORADA 16

Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

Disponible a partir del 1 de septiembre

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS – TEMPORADA 3 Y 4

Las Kardashian intentan llevar una vida normal mientras las cámaras capturan cada segundo de sus rencillas, sus amoríos mediáticos y sus momentos en familia.

Disponible a partir del 1 de septiembre

Películas

CORAZÓN LOCO

Fernando es un hombre de familias… Sí, está igual de comprometido con ambas. Hasta que el destino decide jugarle en contra y enfrentarlas cara a cara.

Disponible a partir del 9 de septiembre

ENOLA HOLMES

Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock, saca a relucir el sabueso que corre por sus venas para hallar a su madre y desentrañar una peligrosa conspiración.

Disponible a partir del 23 de septiembre

EL DIABLO A TODAS HORAS

Desesperado por salvar a su agonizante esposa, un hombre recurre a la oración… y a medidas más extremas. Un drama gótico protagonizado por Tom Holland y Bill Skarsgård.

Disponible a partir del 16 de septiembre

SE BUSCA PAPÁ

Su mamá le prohibió inscribirse en una carrera de BMX, y esta pequeña cazadora de adrenalina no tiene mejor idea que contratar a un actor para el rol de su papá.

Disponible a partir del 11 de septiembre

PIENSO EN EL FINAL

Las apariencias engañan a esta mujer acechada por la duda que se une a su flamante novio en un viaje a la remota granja de sus padres.

Disponible a partir del 4 de septiembre

EL PRACTICANTE

Después de quedar paralizado debido a un accidente, Ángel decide vengarse de quienes lo traicionaron. Sobre todo, de la mujer que lo abandonó cuando más la necesitaba.

Disponible a partir del 16 de septiembre

THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS DEL PENTÁGONO

The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada.

Disponible a partir del 8 de septiembre

PARÁSITOS

Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

Disponible a partir del 1 de septiembre

LADY BIRD

Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

Disponible a partir del 22 de septiembre

Documentales y Especiales

EL DILEMA DE LAS REDES SOCIALES

Expertos y defensores de la tecnología alertan sobre la forma en que algunas de sus propias creaciones promueven la adicción y desestabilizan las democracias.

Disponible a partir del 9 de septiembre

LA LÍNEA: LA SOMBRA DEL NARCO

En La Línea, la ciudad costera española que se ha convertido en el centro del narcotráfico europeo, las autoridades locales están decididas a marcar la diferencia.

Disponible a partir del 9 de septiembre

THE CHEF SHOW – TEMPORADA 2

Jon Favreau y Roy Choi meten las manos en la masa y se reúnen con grandes chefs y amigos del espectáculo para charlar de todo un poco y preparar manjares.

Disponible a partir del 24 de septiembre

CHALLENGER: EL VUELO FINAL

El transbordador Challenger despegó y aterrizó nueve veces antes de desintegrarse en pleno vuelo en enero de 1986 y provocar la muerte de toda su tripulación.

Disponible a partir del 16 de septiembre

CHEF’S TABLE: BBQ

La serie gastronómica nominada al Emmy se deja llevar hacia el arte de la barbacoa, con talentosísimos chefs invitados de EE. UU., Australia y México.

Disponible a partir del 2 de septiembre

Niños y Familia

UN JEFE EN PAÑALES: ¡ATRAPA AL BEBÉ!

Bebé-Corp te invita a hallar a tu líder interior en este especial interactivo en el que tú tomas las decisiones y ejecutas las misiones como parte de un test vocacional.

Disponible a partir del 1 de septiembre

JURASSIC WORLD: CAMPAMENTO CRETÁCICO

Un campamento en el otro lado de la Isla Nublar ya era suficiente aventura sin los dinosaurios sueltos. Ahora, estos seis adolescentes tienen que unirse para sobrevivir.

Disponible a partir del 18 de septiembre

MASCOTAS UNIDAS

Un grupo de mascotas mimadas debe trabajar en equipo para salvar sus hogares (¿y el mundo?) luego de que las máquinas que dirigen su ciudad enloquecen y toman el control.

Disponible a partir del 11 de septiembre