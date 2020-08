Fabiola Yañez abogó por la mujeres rurales e indígenas en un encuentro de cónyuges de Jefes de Estado

La Primera Dama Fabiola Yañez en la reunión con las mujeres de la FAO.

La primera dama Fabiola Yañez instó a promover “el poder transformador de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes” durante su participación en el encuentro de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA) con los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

“En este contexto es necesario mostrar el poder transformador de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, ante un marco complejo de desigualdades estructurales y desafíos sociales, económicos y ambientales, que se agrava con el impacto de la pandemia de Covid-19 en nuestra región”, afirmó Yañez en su exposición, se informó en un comunicado.

La reunión virtual, realizada ayer, tuvo como objetivo conocer los avances en el empoderamiento de las mujeres a través del programa “Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos”.

Fabiola Yañez en comunicación con las primeras damas del mundo.

Participaron por ALMA las primeras damas de Brasil, Michelle Bolsonaro; de Chile, Cecilia Morel; de Ecuador, Rocío González; de Honduras, Ana García de Hernández; de Paraguay, Silvana Abdo; de Panamá, Yazmín Colón de Cortizo, y de República Dominicana, Raquel Arbaje.

En tanto, por parte de la FAO estuvieron presentes el representante regional para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, y del equipo de género, Alejandra Safa Barraza. Al encuentro fue invitada por la Argentina la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Susana Mirassou.

En ese marco, Yañez hizo alusión a su historia personal: “Soy del interior de la Argentina, de Villa Regina, provincia de Río Negro. Allí los vientos azotan con fuerza en el invierno, las escarchas no dan tregua, las heladas ponen a prueba la entereza de los pueblos”. En ese marco, recordó que tuvo “la oportunidad de recorrer el interior de la provincia de Misiones, vi que las manos de las mujeres rurales cuentan una historia de lucha, de sacrificio, de no bajar los brazos, de afrontar todas las vicisitudes que se les presentan”.

La Primera Dama lidera el cambio por los derechos de las mujeres rurales.

En tanto, los participantes estuvieron de acuerdo en fomentar el aumento de las inversiones en las mujeres rurales, ya que ésto les permitirá mejorar su acceso a medios de vida y a los mercados. En ese sentido, se acordó garantizarles el abastecimiento de alimentos, revitalizando las economías locales y reduciendo la sobrecarga de trabajo de las mujeres productoras.

También se instó a identificar y revisar buenas prácticas desarrolladas por los gobiernos de América Latina y el Caribe en favor de la reducción de la pobreza y fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las mujeres rurales y sus familias.

El encuentro forma parte de una serie de espacios promovidos por la campaña “Mujeres rurales, mujeres con derechos”, como un marco apropiado para favorecer el intercambio de conocimientos y cooperación entre países de la región el complejo escenario económico y social por la pandemia.

