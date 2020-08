Mariana Brey y Floppy Tesouro vivieron una noche de furia en el Cantando 2020

Un escándalo se desató en el Cantando 2020 el último lunes por la noche. Mariana Brey era quien debía cerrar el programa de aquel día. Pero a último momento, la producción confirmó que Floppy Tesouro debía ocupar ese lugar y así fue. La panelista de Los ángeles de la mañana había aprovechado el feriado y llevó a toda su familia para que pudiera verla cantar. Esto la llevó a expresar toda su bronca en los pasillos del canal.

Moria Casán estuvo atenta y escuchó los gritos de Brey dirigidos hacía Tesouro y los expuso el lunes cuando le tocó cantar a la modelo. «Cuando pasé recién por el pasillo, Mariana Brey estaba a los gritos diciendo ‘esa chiquita, que vive en un departamento de Puerto Madero, pidió cambio’. Se queda toda arreglada con los bebés, el marido y toda la familia que la vino a ver. Dice que pediste cambio y que mañana te las vas a ver con ella», le comentó Moria a la participante en aquel momento.

Antes de su participación de este martes, donde cantó «Tomate el palo», de Miss Bolivia, Brey tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos. «Me molestó su actitud. Cuando ella sabe que estoy por salir, sale corriendo al control a decir que ella tiene una hija. Todos tenemos hijos, familia, todo. Yo no me fui enojada porque estaba producida ni porque estaba mi familia en el estudio. Me molestó su actitud, y no es personal, hubiese reaccionado así con cualquiera. Yo no comulgo con eso ni lo hubiese hecho», explicó.

Confundida, Laurita Fernández trató de recordar un momento similar en sus tiempos en el Bailando por un sueño pero no encontró antecedentes. Pero Ángel de Brito sí encontró recuerdos de malos tiempos entre las protagonistas de la discordia. «Vos me contaste una vez en mi programa que se quiso levantar a tu marido», disparó el conductor sin filtros y expuso la situación.

«Fue mi exmarido, que es muy buen mozo. En ese momento ella se debe haber sentido atraída por él. Pasó en un hotel, en una fiesta. Fue hace más de diez años. Quizá no sabía quién era él. Ella me lo desmintió tiempo después», reveló. «Yo interpreté otra cosa. Actué como mujer celosa. Esto prescribió. No tiene que ver una cosa con la otra por eso lo aclaro», aseguró Marian ante la insistencia de De Brito.

En cuanto al show, Brey y Fran Eizaguirre usaron esa bronca para su performance y así lo destacó Nacha Guevara. «Te sirvió estar enojada. Entraste muy bien y muy motivada. Me gustó», expresó la jurado que tiene el voto secreto en esta ronda. Karina destacó el trabajo de Fran y calificó a la pareja con un 5, Pepito Cibrián criticó la puesta y también les puso un 5. Por su parte, Moria se copó con la presentación y clavó un 8 en su tablero.