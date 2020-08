Mascherano: “River no me debe nada, en todo caso estoy yo en deuda”

El experimentado mediocampista Javier Mascherano aseguró que River no le debe nada y aclaró que “en todo caso”, él está “en deuda” con la entidad “millonaria”, de donde surgió y se formó profesionalmente.

“Yo estoy agradecido de por vida a River. Me dio la posibilidad de dar mis primeros pasos. River no me debe nada. En todo caso, yo estoy en deuda”, sentenció en declaraciones televisivas.

El actual jugador de Estudiantes de La Plata, de 36 años, reconoció que en el 2015, luego de que Barcelona le ganó a River la final del Mundial de Clubes por 3 a 0, cometió un error con los hinchas del club de Núñez.

“Hubo una situación en 2015 que yo me equivoqué en no saludar a la gente. Uno no puede volver el tiempo atrás. Entiendo que no puedo volver el tiempo atrás”, sentenció.

El “Jefecito” dijo que le “encanta” que a River “le vaya bien” y hasta afirmó que disfrutó “de los años de (Marcelo) Gallardo a la cabeza”.

“Lo conozco. Nos une una relación a pesar de no tener tanto contacto. No me olvido de la gente que me ayudó o dio una mano a lo largo de mi carrera”, enfatizó el jugar con más presencias en la Selección argentina.

Mascherano agregó que tuvo la oportunidad de volver a River “dos veces”, una cuando era titular en el Barcelona, pero entendió que “no era el momento”.

“En su momento cuando me vino a buscar a través de Enzo (Francescoli), sentía que podía seguir en un nivel alto en Europa. Los momentos de River no son los míos y los míos no son los de River. Cuando después de irme a China y tuve que decidir dónde jugar, estaba entre Estados Unidos y Argentina. Vine acá (por Estudiante)”, sentenció.