Nacha Guevara rompió el distanciamiento social para vivir un curioso momento con Lizardo Ponce

Lizardo Ponce y Lucía Villar se presentaron por tercera vez en la pista del Cantando 2020 con «Loquita», de Márama. Nuevamente, el influencer y periodista no recibió las mejores devoluciones por parte del jurado. Cuando Moria Casán lo destrozó con un 1, Lizardo estuvo al bordo del llanto. Curiosamente, Nacha Guevara le pidió en vivo que se acercara hasta su estrado para vivir un curioso momento en el que se rompió el distanciamiento social.

La experimentada actriz usó técnicas de reiki y le dijo algunas palabras al influencer que no alcanzaron a escucharse en el vivo. Desde que la jurado y el participante vivieron un momento especial detrás de cámara, Nacha ha tratado de alentar al periodista de 30 años en sus devoluciones y sus notas. La de anoche fue un voto de confianza para el infuencer, a pesar de que la intérprete es dueña del voto secreto en la ronda de cumbia.

Lo cierto es que ni siquiera a Marcelo Tinelli le gustó la performance de Lizardo Ponce. «Qué raro ver a alguien de pantalones cortos en la pista», dijo en referencia al extraño look que la pareja eligió para la pista. «No me gustó nada esta noche. Muy desafinado», tuiteó el empresario que vive atentos a las alternativas que se desarrolla bajo la bandera de LaFlia, la productora que fundó en febrero de 2018.

“Hay que tener en cuenta de dónde vienen y cómo empezaron. A esto le falta mucho, pero hay un progreso y yo me enfoco mucho en eso, en que la gente es capaz de mejorar”, había dicho Nacha para abrir las devoluciones. «Di mi voto de confianza la vez anterior y algo se logró. No me gustó, pero como vos te divertiste es el camino por dónde tenés que seguir”, agregó Karina La Princesita que lo calificó con un 5.

«Sentí que estabas muy desafinado al principio. Yo creo que eran más nervios que desafinación. No es malo ser inseguro en algunas coas, acá estas jugando. Pero era como un juego de chicos en el que cada uno iba a para su lado”, se molestó Pepito Cibrián pero le dejó un 6 a la pareja. Al empezar su show, Lizardo abrió cantando y Moria se tapó los oídos. La One no disfrutó nada de la presentación de un influencer y le puso un 0. Luego admitió haberse equivocado y su calificación mejoró a un 1.