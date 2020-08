Tamberos: “Nos pagan $17 el litro de leche y debe valer $25, como mínimo”

La principal ausencia y no menos importante, es la de la empresa “La Serenísima”. La situación de los comerciantes respecto a esto se volvió tan grave en la provincia de Buenos Aires, a tal punto de que el comerciante que contenga éste producto lácteo en su góndola, es como si tuviera oro.

Un comerciante de Merlo llegó hoy a Marcos Paz en busca de leche: “¿Sabes dónde puedo conseguir? Es para revender. En Merlo no me están bajando”. La semana pasada pasó lo mismo con el aceite. Estas preguntas suceden todos los días.

Un proveedor de zona oeste de la marca Serenísima informó: “La Serenísima no está entregando. No porque seas vos o tu supermercado, sino porque no estamos entregando a nadie”

Mientras tanto las terceras marcas ocupan hasta cierto punto el lugar que dejó vacío La Serenísima. Desde la empresa Cecilú, informaron respecto al desabastecimiento: “A los grandes supermercados les estamos bajando, pero solo compran 60 cajas, como mínimo. Sino no ni pasamos”.

Desde el sector tambero afirmaron que no bajaron, ni pararon la producción durante la cuarentena, sino más bien aumentaron su producción. “Nos están pagando $17 el litro de leche. Es leche de muy buena calidad. Es injusto, por el sacrificio que hacemos deberían pagarnos $25. Siempre tienen un pero para aumentarnos, nos dicen que no pueden pagarnos más porque cerraron las pizzerías, por ende no están vendiendo mozzarella”, explica un tambero quien además agrega que el costo humano es muy alto en el tambo: “Nos levantamos a las 4AM para hacer el primer tambo. Después a las 16hs es el otro. Todos los días, no tenemos feriados ni vacaciones. A la vaca hay que ordeñarla, no da leche sola”, agregó

Desde el sector tambero explican que el hecho de que haya desabastecimiento lácteo en las góndolas responde a que la empresa La Serenísima está produciendo leche en polvo, para poder guardarla por más tiempo, de otra manera no existiría desabastecimiento.

La situación en la mayoría de los supermercados es resonante, en el que caso de que por alguna casualidad figure La Serenisima en la góndola, solo dejan llevar dos sachet leches por persona.

Los supermercados DIA, son algunos de los más afectados por el desabastecimiento. Dentro del mismo comercializan su propia marca de leche en envase de cartón, la cual solo dejan comprar tres leches por persona.

Por otra parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra), Eber Ríos, aseguró hoy que no hay desabastecimiento de leche a pesar del paro que realizó ese sindicato, e insistió con la necesidad de lograr un aumento salarial, en línea con el nivel de inflación.

“No hubo desabastecimiento. Eso es una maniobra que, por lo general, utiliza el sector empresario para generar el descontento de la población para volcarlo en contra de los trabajadores”, señaló el dirigente. En declaraciones al programa “Ruleta rusa”, que conduce Nancy Pazos por FM Rock and Pop, Ríos recordó que a las 07:00 de este miércoles culminó el paro de 24 horas que realizó Atilra. “Reclamamos un aumento salarial, pero los empresarios dicen que es un pedido alocado. Queremos un porcentaje de acuerdo con el índice de inflación oficial, ya que desde principios de año, no hemos recibido ningún aumento”, enfatizó.