Una embarazada fue asaltada, baleada y perdió a su bebé

Nadia Riveros, dos días después del violento asalto.

Nadia Riveros de 22 años fue asaltada hace una semana en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, situación en la cual recibió varios golpes en la cabeza con la culta de una pistola y cuya madre fue baleada en el tobillo izquierdo, finalmente perdió su embarazo de cinco meses tras acudir de urgencia al hospital.

Nélida, tía de Nadia, quien le comentó a los medios que “mi sobrina está triste y quiere permanecer en su provacidad por ahora, hay que dejar que mantenga su duelo y estamos tristes porque esperabamos un poquito de dios para que le de la vida, pero no fue así”.

La mujer agregó que “tenía dolor de panza por eso iba al médico, y le dijo que a consecuencia de lo ocurrido, de pasar nervios, tensión y estrés, hizo que pierda el embarazo, además de recibir un culatazo en la cabeza. Espero que se sepa quien fue y que paguen por lo que hicieron, era una vida que venía y ellos estaban contentos con esto”.

Nélida sostuvo que “la mamá está en la casa y ella internada. Nadia estaba nerviosa porqué pensó en lo peor cuando vió tirada a la madre en el suelo baleada, que fue su desesperación. Hasta ahora no se sabe quiénes son y la familia está destrozada porque era su primer nieta y había mucha ilusión. Todavía tiene el pie hinchado porque fue operada”.

La mujer finalizó diciendo que “esto pudo haber terminado peor porque en la huída chocaron el auto de mi hijo, y le baleron el rodado varias veces, y en el mismo había una bebé, una nena y mi nuera. Pensaron que mi hijo les había cerrado el pásado peor no fue así”.

