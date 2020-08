La chicana de Gallardo a Boca que hoy le juega en contra al DT de River

En abril de 2017, luego de un rutilante triunfo de River 3 a 1 ante Boca en la Bombonera, a Marcelo Gallardo le preguntaron si temía que algún futbolista Millonario fuera vendido a la Superliga China.

“No creo que ningún jugador mío se vaya a China. No creo que pase que se vayan, aunque no puedo asegurarlo. Pero no lo creo sobre todo cuando nuestros jugadores son requeridos por diferentes equipos de potencia“, contestó el entrenador de River.

Su respuesta estaba dirigida a la situación que por entonces se vivía en Boca. A los Xeneizes aún les dolía la salida de Carlos Tevez a la liga china, operación que se había concretado a finales de 2016.

Este sábado, el colombiano Juan Fernando Quintero realizó su último entrenamiento como futbolista de River. En las próximas horas viajará a China para sumarse al Shenzhen. Los hinchas de Boca, claro, rescatan del archivo esa frase (¿chicana?) del Muñeco.

Testeos masivos en River

Antes de iniciar la práctica de este sábado, los jugadores, el cuerpo técnico y los auxiliares fueron sometidos a un nuevo hisopado PCR, al igual que sucedió con todos los empleados que trabajarán hasta el 30 de agosto en el complejo habitacional.

Los resultados de los test estarían disponibles en la noche del sábado o en el transcurso del domingo y, en caso de existir un caso positivo por coronavirus, esa persona no podrá ingresar a la burbuja sanitaria.

ℹ️ Antes del entrenamiento de hoy, hubo testeos PCR para todos los jugadores e integrantes del cuerpo técnico. 📌 Diferenciados: Rollheiser, Díaz y Carrascal. ⏸️ El plantel tendrá descanso el domingo y retomará los entrenamientos el lunes. pic.twitter.com/6afktw251V — River Plate (@RiverPlate) August 22, 2020

Esta nueva prueba forma parte del protocolo que deben seguir en el club de Núñez antes de llevar a cabo la concentración en el citado hotel, donde cada integrante del plantel tendrá su habitación individual.

Según se supo, cada jugador tendrá que salir de su cuarto ya cambiado y preparado para entrenarse en el River Camp donde los futbolistas llegarían en micro tras lo cual regresarían al hotel con el mismo transporte.

En tanto, trascendió que los jugadores sólo podrán compartir lugar a la hora de las diferentes comidas, pero siempre respetando las medidas higiénicas y el distanciamiento social entre ellos.

Por otro lado, aún no se dio a conocer si el arquero Ezequiel Centurión se sumará al plantel debido a que desde el pasado 7 de agosto lleva a cabo un aislamiento en su domicilio tras dar positivo en los análisis previos al regreso a las prácticas.

El rionegrino fue sometido a otros dos hisopados que también dieron positivo y el futbolista -que es asintomático- trabaja de manera remota desde su casa, donde es asistido por personal del club de Núñez que le llevan los alimentos debido a que no tiene familiares en Buenos Aires.

AM y NA